Presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cúcuta para presentar resultados de operación militar en el Catatumbo

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegó este lunes a Cúcuta para entregar detalles de la operación militar Noah, ejecutada contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, Norte de Santander.

El mandatario se encuentra en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, donde se espera que amplíe el balance de la ofensiva militar que ordenó durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre en zona rural de Tibú.

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La operación, desarrollada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, estuvo dirigida contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias Calarcá.

De acuerdo con el balance entregado por el jefe de Estado, la acción dejó cuatro integrantes de este grupo armado muertos y seis capturados. Entre estos últimos se encuentra alias Barba Chivo o Costeño, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo jefe de esa estructura.

Según la información oficial, el capturado llevaría cerca de 11 años en actividades criminales y habría liderado confrontaciones armadas en Tibú.

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Sobre la operación

Además de los cuatro integrantes muertos y las seis capturas, las autoridades reportaron la incautación de siete fusiles y 15 granadas para drones.

Asimismo, fueron afectadas tres áreas campamentarias que, según el balance presentado por el presidente, tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esta organización armada.

Inicialmente, De la Espriella había informado que esperaba la consolidación de los resultados del bombardeo antes de entregar un balance al país. A través de su cuenta de X, advirtió que respondería con mayor contundencia a los ataques de los grupos armados ilegales.

Tras confirmar los resultados, el mandatario anunció que mantendrá la ofensiva militar contra las estructuras de alias Calarcá, con el propósito de debilitar sus capacidades criminales y recuperar el control territorial en el Catatumbo.

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