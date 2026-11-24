Los del Eje Cafetero tienen una de las nóminas más fuertes del campeonato con jugadores experimentados como el arquero paraguayo Joel Silva, el mediocampista Santiago Orozco y los atacantes Lloreda, Javier Reina y Jhonier Viveros.
El panorama de los ascensos
De ser campeón el próximo sábado, Deportes Quindío asegura su paso a la primera división. Su triunfo obliga a que se dispute el repechaje entre Envigado, ganador del primer semestre, ante Real Cartagena, elenco que es segundo en la reclasificación con 72 puntos.
De remontar la serie y coronarse campeón, Boca Juniors obligaría a jugar la Gran Final ante Envigado para definir un ascendido, mientras que el otro cupo lo tendrían que resolver Deportes Quindío (al ser el primero de la reclasificación) y el perdedor de la Gran Final.
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