Con un doblete del delantero José ‘Pepe’ Lloreda, Deportes Quindío venció 2-0 a Boca Juniors de Cali en el estadio Raúl Miranda de Yumbo en la final de ida del Torneo II-2026, la noche del lunes, quedando a un paso de la primera división.

A los de Armenia, líderes de la reclasificación con 79 puntos, les resta solo ser campeones del semestre para retornar a una categoría donde estuvieron por última vez en 2021.

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El equipo dirigido por Harold Rivera intentará sentenciar su regreso el próximo sábado, en un choque que se disputará en el estadio Centenario de Armenia a partir de las 4:30 p.m.

La gran figura de la noche vallecaucana fue Lloreda, atacante que vistió la camisa del Cúcuta Deportivo en 2014 y 2016. El ofensivo abrió el marcador al minuto 30 aprovechando un rebote y guapeando en el área chica para mandarla al fondo con un derechazo, y cinco minutos después, volvió a tomar un rebote para firmar el 2-0.