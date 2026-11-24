En su segunda salida en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se disputa en Catar, la selección Colombia se clasificó anticipadamente a los dieciseisavos de final del torneo, al vencer este martes 2-0 a Honduras.

Matías Caicedo al (76’) y José Escorcia al (84’) aseguraron el triunfo de los cafeteros en un partido en el que el equipo de Fredy Hurtado, a pesar de haber manejado el balón, no jugó bien, pero lo que importaba era el resultado.

"Obviamente logramos el objetivo que queríamos, que fue clasificar. Nos queda un partido, pero gracias a Dios logramos el objetivo inicial que nos habíamos planteado”, dijo el goleador José Escorcia.

Los ‘Catrachos’ se quedaron con un hombre menos a partir del minuto 53, cuando fue expulsado el jugador Diego Matute, tras una falta fuerte sobre un atacante colombiano.

Con este resultado, la ‘Tricolor’ pasó a liderar el Grupo L, con seis puntos, los mismos de Serbia, que jugó a primera y derrotó a Japón 1-0, con gol de Dragan Anokic a los 11 minutos.

Colombia le gana posición a los europeos, por diferencia de (+1). Las dos selecciones definirán el viernes el primer lugar del grupo, compromiso que se jugará a las 8:00 de la mañana en la cancha 9 del Aspire Zone, de Doha.

El conjunto colombiano empezó con muchas ganas, poniendo las condiciones en la cancha en los primeros minutos, pero lucía un poco tímido al encontrarse a una bien parada Honduras que presionó a su rival en tres cuartos de cancha.

Razón por la que al equipo del profe Hurtado le costó distribuir el balón y generar juego ofensivo.

En los primeros 15 minutos, por momentos las dos selecciones parecían repartirse las acciones de juego, lo que hacía que el partido se hiciera de ida y vuelta, pero sin claridad.

Al no tener un juego colectivo, en el medio poco se juntaban Simón Rojas, Juan Palacio y Miguel Agamez, Colombia optó por jugar al pelotazo, buscando la potencia y velocidad de José Escorcia para romper la presión de los hondureños.

Así transcurrió el compromiso, con una Colombia maniatada, que más con ganas que con fútbol, luchó el partido.

Honduras aprovechó ese enredo de los colombianos para llevar peligro al pórtico defendido por Samuel Martínez, pero tampoco supo cómo entrar al área y definir.

La opción más clara del partido la tuvo Colombia a los 18 minutos en media chalaca de Juan Palacio que atajó bien el cancerbero de los centroamericanos, David Paz.

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Por fin llegó el gol

Para la etapa complementaria, el técnico Fredy Hurtado hizo algunas variantes, ingresando a Weiner Martínez por Anderson Murillo y a Luis Maturana por Juan Palacio, de muy bajo nivel.

Cambios con los que se buscó recuperar más la pelota y profundizar más en ataque. Pasados ocho minutos de reanudado el partido, los ‘Catrachos’ perdieron a Diego Matute por una falta grave.

Con un hombre de más, Colombia no reaccionó y Honduras se replegó para evitar el contraataque.

A los 60 minutos, Hurtado volvió a mover el banco, sacó a los delanteros Adrián Mosquera y Edwin Echeverría para darle paso al volante Samuel Martínez y al atacante Matías Caicedo.

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Con la llegada de Caicedo y Martínez, el equipo fue otro, tuvo mejor control y comenzó a abrir espacios con la movilidad de Sebastián Martínez, y Colombia generó mejor fútbol y José Escorcia fue más participativo.

Sin embargo, Honduras insistía con su esquema y se aproximó con riesgo; Colombia se desconcentró un poco en defensa, pasando algo de apuros.

A los 76 minutos, por fin se rompió el celofán. En cobro corto de tiro de esquina en una doble jugada, Samuel Martínez mandó un centro que capitalizó Matías Caicedo para poner el 1-0.

Ante la anotación, Honduras adelantó las líneas y se jugó el todo por el empate. A los 84 minutos, el arquero Paz se equivocó y el cartagenero José Escorcia le ganó el balón para marcar el 2-0, sentenciar el partido y asegurar la clasificación a la siguiente ronda.