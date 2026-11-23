La segunda fecha de la Copa Mundial la FIFA Sub-17 de Catar 2026, se ha puesto en marcha y la selección Colombia se alista para un nuevo desafío.

Los prejuveniles dirigidos por el técnico Fredy Hurtado que buscan clasificarse con anticipación a los dieciseisavos de final enfrentarán este martes a las 10:30 de la mañana a Honduras.

Los ‘Catrachos’ vienen de perder en la primera jornada ante Serbia y esperan enderezar el camino en el Grupo L, ganándole a Colombia.

El conjunto cafetero que le costó acomodarse en la cancha en los primeros 45 minutos ante los nipones, se sobrepuso a ese mal momento y en la segunda parte mejorando ostensiblemente en su juego logró quedarse con los tres puntos.

Para el partido contra Honduras, el técnico Fredy Hurtado debe ser más claro en el manejo del partido y definir bien las jugadas que tenga y liquidar el partido lo más rápido que pueda y evitarse complicaciones.

Dadas las circunstancias del primer partido, Hurtado probablemente cambie algunos jugadores que no rindieron lo esperado.

Aunque la selección se iba complicando un poco al final, reaccionó y se quedó con los tres puntos que espera ratificar este martes en su segunda salida.

“Ahora el partido más importante es el que viene, como siempre les digo, pero mucho más ahora porque tenemos la posibilidad de ganar y estar en el grupo”, manifestó Hurtado.

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El estratega también se refirió al partido que disputarán Japón y Serbia, selecciones que se enfrentarán en la otra llave del grupo. Considera que ese resultado puede ser importante para definir las posiciones, pero insistió en que Colombia debe concentrarse en hacer su trabajo y no depender de otros marcadores.

“Japón y Serbia se van a jugar un partido interesante por los tres puntos, pero creo que ahí va a estar la diferencia”, señaló.

Otro aspecto que destacó Hurtado fue la importancia de recuperar físicamente a sus jugadores.

El cuerpo técnico tiene previsto ajustar las cargas de entrenamiento de acuerdo con las necesidades de cada futbolista, teniendo en cuenta el desgaste que ha representado la competencia y el cambio horario.

El entrenador confirmó que no hay jugadores lesionados y que todos están disponibles para el próximo compromiso. Algunos terminaron con calambres, una situación que consideró normal por las ocho horas de diferencia entre Colombia y Qatar, además del viaje.

“Por ahora no, los chicos bien, hubo uno que otro con calambres normales, son ocho horas de diferencia con nuestra tierra. Aparte del viaje”, explicó.

La intención es que el equipo llegue en las mejores condiciones al encuentro frente a los ‘Catrachos’, pueda interpretar lo que proponga el rival y ejecute de buena manera el plan de juego.

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