El Real Madrid recibe este martes (3:00 p.m.), al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, con la intención de mantener el pleno de triunfos y el pulso con el Paris Saint-Germain por el liderato.

Otro equipo español en contienda esta tarde es el Real Betis de los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson de Ossa, que enfrentará de visitante la Slovan de Brastilava, último de la tabla.

Un triunfo de los verdiblancos, que son undécimos con 9 puntos lo pondría cerca de meterse de los ocho, pero dependería de otros resultados.

Por otro lado el Madrid de José Mourinho afronta la cita continental instalado en la segunda plaza de la tabla con pleno de puntos, 12 de 12, y una diferencia de goles de +6, solo superado por el PSG, líder con un margen goleador de 15 tantos.

Una posición de privilegio para los blancos que pueden dejar vista para sentencia el billete directo a octavos de final si vencen al PSV, para colocarse con 15, solo uno menos que los 16 con los que cerraron el codiciado 'Top 8' los dos últimos cursos.

La victoria les permitiría acariciar el objetivo -nunca ha logrado avanzar dentro de los ocho mejores equipos de esta fase- y encarar con algo más de margen la exigente visita al Arsenal en Londres en la sexta jornada. Además, el Real Madrid persigue un registro que no alcanza desde hace casi cinco años.

Con nueve victorias seguidas desde el pasado 10 de octubre -seis en Liga y tres en Champions-, refrendadas el pasado sábado con su remontada con sufrimiento ante el Celta de Vigo (2-1), igualaría la serie de 10 triunfos consecutivos firmada entre octubre y diciembre de 2021 con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Le puede interesar: El Barcelona paso sustos ante el Villarreal, pero sigue de líder

Al conjunto merengue, que se fue al parón internacional en su mejor momento, le costó entrar de nuevo en el ritmo competitivo, vio como el Celta se adelantaba -sexto partido en esta serie de triunfos que encaja- y seguía ganando pasada la hora de juego y necesitó otro gol de Carlos Espí en la recta final para mantener el pulso al Barça.

Mourinho introdujo cambios en el once que pueden dar pistas para el duelo de Champions.

Fede Valverde y Marc Cucurella fueron suplentes y Aurélien Tchouaméni no tuvo minutos, y todos ellos apuntan a una titularidad de la que también gozará Vinícius Júnior.

Viejos rivales

Este será el primer duelo directo entre Real Madrid y PSV desde los cuartos de final de la Copa de Europa de la temporada 1988-89, aunque si representa un recuerdo amargo para la 'Quinta del Buitre', ya que fue su verdugo en las semifinales de la edición de 1987-88.

Los blancos solo han perdido uno de sus ocho enfrentamientos anteriores y están invictos como locales.

Los de Mourinho se miden a un PSV que traslada una versión dual entre su campeonato doméstico y el torneo europeo.

Es líder de la Eredivisie con 16 goles a favor en los últimos tres encuentros de Liga, y viene de golear este sábado a domicilio al NEC Nimega (1-4).

Le puede interesar: El delantero Harry Kane fue operado exitosamente del tobillo izquierdo

Una realidad muy diferente a Europa, donde ocupa la vigésimacuarta plaza, al límite de los puestos de acceso al 'playoff', con cuatro puntos, gracias a una sola victoria que logró fuera de casa frente al Oporto.

Otros partidos que se destacan este martes son: Manchester City (7)-Nápoli (27), Arsenal (tercero)-Borussia Dortmund (12), Como (cuarto)-AEK de Atenas (29), y Galatasaray (18)-Aston Villa (sexto).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .