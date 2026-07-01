La selección femenina de Colombia se estrena ante Jamaica en los Centroamaricanos

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe son muchas las disciplinas que acaparan la atención, especialmente las individuales, como el atletismo, la natación, la gimnasia artística, el boxeo, el levantamiento de pesas y el ciclismo, por citar algunas.

Sin embargo, entre los deportes de conjunto, el fútbol sobresale junto con el béisbol, el sóftbol y el baloncesto.

Precisamente, Colombia estará representada en el balompié con sus selecciones femenina y masculina, ambas con la aspiración de conquistar la medalla de oro.

Lea: Camila Osorio triunfó en su primera presentación en el WTA de Memphis

En las justas participan ocho selecciones en la rama femenina y ocho en la masculina.

En el torneo femenino, Colombia integra el Grupo B junto con México, Puerto Rico y Jamaica, mientras que el Grupo A está conformado por República Dominicana, Venezuela, Costa Rica y El Salvador.

En la rama masculina, los grupos quedaron de la siguiente manera: Grupo A: México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Grupo B: Panamá, Cuba, Costa Rica y Colombia.

La primera en entrar en acción será la selección femenina, dirigida por el técnico Ángelo Marsiglia, que este miércoles debutará frente a Jamaica. El combinado nacional llega como vigente campeón de la Liga de Naciones, condición que lo ubica entre los principales candidatos al título.

En el historial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la 'Tricolor' aún no ha logrado conquistar la medalla de oro. En Veracruz 2014 obtuvo la medalla de plata tras caer en la final ante la selección anfitriona, México.

En Barranquilla 2018 terminó en la séptima posición y, aunque clasificó para los Juegos de El Salvador 2023, no participó debido a que el torneo coincidía con el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, certamen en el que Colombia alcanzó los cuartos de final antes de caer 2-1 frente a Inglaterra.

Las 'Chicas Superpoderosas' enfrentarán este miércoles a Jamaica, a las 4:00 de la tarde, en el estadio Olímpico El Cóndor.

En la segunda fecha, el 31 de julio, se medirán a México (7:00 p.m.) y, el 2 de agosto, cerrarán la fase de grupos frente a Puerto Rico.

A las semifinales avanzarán los dos primeros de cada grupo. Los vencedores disputarán la final por las medallas de oro y plata, mientras que los perdedores jugarán por el bronce.

Le puede interesar: Todo listo para que los gimnastas de Norte de Santander brillen en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Para este torneo, la 'Tricolor' no contará con las jugadoras que conquistaron la Liga de Naciones, debido a que esta competencia no hace parte del calendario oficial de la FIFA. No obstante, el combinado patrio estará integrado por futbolistas que militan en la liga colombiana.

Las arqueras son Natalia Giraldo y Jimena Ospina. En defensa estarán Stefanía Perlaza, María Fernanda Viáfara, Marianela Carvajal, Kelly Ibargüen, Angie Salazar y Liz Katerine Osorio. Las volantes son Juliana Ortegón, Sara Sofía Martínez, Daniela Garavito, Mariana Muñoz, Ana Milé González y Melissa Moreno. En ataque estarán María Baldovino, Ingrid Guerra, Mariana Zamorano, Michelle Vásquez, María Paula Córdoba y Melanni Aponzá.

Grupo para consolidar

Tras su participación en la Liga de Naciones, el técnico Ángelo Marsiglia no ha dejado de trabajar con el objetivo de consolidar el buen momento del fútbol femenino colombiano que, además del título continental, consiguió la clasificación al Mundial de 2027, que se disputará en Brasil.

Antes del viaje a República Dominicana, donde la delegación arribó el lunes, Marsiglia habló sobre las expectativas que tiene con esta nueva generación de futbolistas.

"La idea con este grupo, que es nuevo para nosotros, pero muy conocido porque ha hecho parte del fútbol profesional local y ha tenido procesos en las selecciones Sub-17 y Sub-20, es consolidarlo. Estas jugadoras no habían tenido la oportunidad de competir con la selección de mayores y este tipo de torneos les brinda la competitividad que buscamos para generar ese recambio", afirmó el entrenador.

Lea aquí: Ocho nortesantandereanos estarán presentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Sobre la ausencia de las futbolistas que militan en el exterior, Marsiglia fue contundente: "Talento es lo que se tiene".

El seleccionador destacó que el grupo cuenta con las condiciones necesarias para luchar por la medalla de oro.

"Hay mucho talento. Créanme, estas jugadoras impresionan por su capacidad para resolver acciones que muchas veces son adversas, pero lo más importante es generar una conexión entre ellas. Vamos a competir, a representar a Colombia; llevamos ese escudo en el corazón y, sin importar las dificultades que se presenten en el torneo, no podemos bajar los brazos", concluyó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .