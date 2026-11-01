¡Orgullo colombiano! David Alonso conquistó el GP de Malasia y celebró en Moto2

La “Noche de Brujas” o “Halloween” no pudo terminar mejor para el deporte colombiano. En la madrugada de este domingo 1 de noviembre en el país cafetero, al mismo tiempo bajo el candente sol de Malasia, David Alonso se hizo gigante en el GP de Moto2 y consiguió su segunda victoria en la temporada en la categoría intermedia del motociclismo a nivel mundial.

El piloto criollo llevó la bandera colombiana a lo más alto del circuito asiático después de lograr una buena clasificación desde la Q1 en la madrugada del sábado. Esa remontada en las qualy lo ubicó en el cuarto puesto de la grilla, subiendo al tercer lugar en la salida del Gran Premio.

Su agilidad lo llevó a competir rápidamente por el primer lugar de la carrera contra su compañero de equipo en el Aspar Team, el español Daniel Holgado. Bien es conocida la mala relación entre ambos, ahora estaban disputándose la punta de la antepenúltima carrera en una temporada donde ambos luchan por un puesto en el podio final.

En el sexto giro, David Alonso aprovechó el espacio que dejó por el interior Holgado, aceleró su Kalex y lo adelantó. Desde entonces, nunca soltó el primer puesto, a pesar de tener un susto a falta de 4 vueltas donde casi pierde el control de su moto.

Durante gran parte de la carrera, Alonso logró estar a más de un segundo de distancia de Holgado, mostrando su superioridad en cuanto a pilotaje se trata. El colombiano hizo trasnochar a sus fanáticos y les regaló una alegría, domando las dificultades que el propio circuito tenía, como el desgaste del asfaltado por la carrera de F1 hace un mes o el manejo del neumático por la misma razón.

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“No estoy acostumbrado a hacer este tipo de carrera. Hicimos un gran trabajo en el fin de semana y con la largada, quería empujar porque tenía buenas sensaciones con la moto”, declaró el piloto de Aspar Team.

El criollo llevó así las estrofas del himno nacional por segunda vez al podio de la Moto2 en esta temporada. David Alonso pelea por el podio final en Moto2. . Con esto llega a 191 puntos en el campeonato, del cual se despide porque en 2027 correrá en la MotoGP con el equipo Honda LCR.

Es la tercera victoria para el hijo de la bumanguesa Sandra Gómez en Moto2. Su triunfo trajo tranquilidad para su equipo, para él y para quienes creen en el deporte a motor criollo. Alonso pintó de amarillo, azul y rojo a Sepang.

Una victoria con dedicatoria especial

Más allá de la satisfacción de poderle ganar a Daniel Holgado en el mano a mano por la punta, Alonso corrió por su amigo Samuel Nilsson, a quien le dedicó una vuelta de honor en el circuito asiático, Nilsson sufrió un grave accidente que lo tiene aún en recuperación y el criollo lo tuvo presente en su victoria. David tampoco se olvidó de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, España.

Marc Márquez se acerca al título

En la categoría reina, MotoGP, Marc Márquez ganó en Malasia, remontándole a su propio hermano, Álex Márquez, y dejando rezagado en el segundo lugar a Pedro Acosta. De esta forma, y aprovechando la baja por lesión de Jorge Martín, Márquez es el líder y podría ser campeón el próximo fin de semana en el GP de Catar, el cual está en duda por la situación geopolítica de Oriente Medio.