Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones e importaciones entre Colombia y Venezuela alcanzaron US$1.017,94 millones, cifra que representa un crecimiento del 17,9% frente a igual periodo de 2025, cuando fueron de US$863,17 millones.

De acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana, que dio a conocer las cifras registradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el comercio binacional sigue manteniendo un ritmo dinámico, impulsado por la confianza empresarial y la mayor apertura económica en el vecino país.

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Solo en el noveno mes del año, el comercio total entre los dos países alcanzó US$144,98 millones, lo que equivale a un 33,6% más que los US$108,52 millones del mismo mes de 2025. Para el gremio, este dato exhibe el comportamiento de las relaciones con el hermano país.

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Luis Felipe Quintero Suárez, aseguró que la nueva coyuntura de la nación petrolera —que vive una transición política tras la captura del gobernante Nicolás Maduro por parte de EE. UU.— refuerza la importancia de avanzar hacia la consolidación de alianzas productivas, complementación industrial e inversión conjunta.

Todo esto, según explicó Quintero, “para aprovechar el potencial productivo de las dos economías y lograr una relación sostenible que genere nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para nuestros países”.

Para el líder gremial, ese resultado confirma la recuperación del movimiento comercial entre ambos mercados y muestra que la relación binacional retoma su senda de dinamismo, impulsada por los cambios económicos que desde enero de este año registra Venezuela, pese a circunstancias como el doble terremoto de junio en La Guaira y el ocurrido en agosto en el suroccidente colombiano.

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Lo que más se vende a Venezuela

Las exportaciones colombianas hacia Venezuela se convirtieron en uno de los principales motores del resultado en septiembre, cuando llegaron a US$135,12 millones —el valor mensual más alto del año—, con un incremento del 36,2% frente a igual periodo del año anterior.

En el acumulado desde enero, las ventas colombianas al mercado venezolano sumaron US$938,84 millones, un crecimiento del 20,4% frente al mismo lapso de 2025.

El amoníaco lidera las compras a Venezuela, le siguen los acumuladores eléctricos y las barras de hierro o acero. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión

El presidente de la Junta Directiva de la organización gremial, Felipe González, señaló que el nuevo escenario binacional “debe llevarnos a mirar más allá del comercio, porque Colombia y Venezuela tienen la oportunidad de desarrollar inversiones conjuntas, fortalecer cadenas de valor y aprovechar la complementariedad de sus economías”.

Para la Cámara Colombo Venezolana, el aumento del comercio evidencia una alta diversificación de productos. Durante septiembre, las exportaciones colombianas registraron 467 partidas arancelarias y las diez principales concentraron apenas el 36% del valor exportado, lo que refleja la participación de una amplia variedad de sectores empresariales.

Según el gremio, los productos con mayor movimiento en el noveno mes de 2026 fueron la leche concentrada, los aceites de petróleo refinados, los productos de limpieza, la confitería sin cacao y los medicamentos. También sobresalieron los fertilizantes, los envases plásticos y los polímeros, entre otros bienes.

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En lo corrido del año, los productos más exportados a territorio venezolano han sido aceites de petróleo, productos para lavar, confitería, aceite de soya, leche concentrada, tubos de hierro o acero, medicamentos y aceite de palma.

El amoníaco lidera las compras a Venezuela

Las importaciones colombianas procedentes del vecino país sumaron US$79,10 millones hasta septiembre, una variación de -5% frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, solo en ese mes hubo un incremento del 5,5% hasta US$9,86 millones, informó la Cámara.

En septiembre, las compras a Venezuela estuvieron altamente concentradas: las diez primeras partidas sumaron el 96,6%. El amoníaco, que no se compró en 2025, fue el producto líder de importación con el 45,3%; le siguieron los acumuladores eléctricos y las barras de hierro o acero.

En el acumulado de 2026, las compras de amoníaco alcanzaron el 22% del total. Después se ubicaron los abonos nitrogenados, los acumuladores eléctricos o baterías y el azufre, también sin registros de compra un año antes.

Esta dinámica confirma que el comercio binacional —que hace 18 años rondó los US$8.000 millones— recupera terreno y que existe un espacio importante para profundizar los negocios entre ambas naciones.

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