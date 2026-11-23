Mañana, 116 mujeres competirán por la corona de Miss Universo 2026, en una edición especial que celebra los 75 años del certamen de belleza. La ceremonia tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, y contará con la participación de la pereirana María Alejandra López Pérez, quien buscará devolverle el título a Colombia después de 12 años.

La gala comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana, y finalizará con la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, coronando a su sucesora. En Colombia, la transmisión podrá seguirse por Telemundo Internacional, en televisión por suscripción, y por Universal+.

Para conmemorar esta edición, la organización presentó una nueva corona denominada El Resplandor del Legado Eterno, elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3.150 diamantes. La pieza fue diseñada por el joyero venezolano George Wittels, junto a la casa parisina Maison d’OR.

El camino hacia el título comenzará con la selección de las 30 semifinalistas, elegidas a partir de su desempeño en la competencia preliminar, aunque una de ellas tendrá un cupo asegurado gracias a la votación del público.

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Las seleccionadas desfilarán en traje de baño, posteriormente 12 avanzarán a la presentación en traje de gala y, finalmente, cinco disputarán la corona en la ronda de preguntas. La decisión estará a cargo de un jurado integrado exclusivamente por mujeres.

La edición también estará marcada por la ausencia de las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos, luego de que la organización declarara inválidos los contratos relacionados con la entrega de esas franquicias, en medio de disputas empresariales.

Una trayectoria de más de una década

María Alejandra López, de 32 años e ingeniera industrial, ha recorrido varios escenarios de belleza desde 2013, cuando ganó el Reinado Hispanoamericano. En 2015 fue Miss Mundo Colombia, en 2021 quedó como primera finalista de Miss Universe Colombia y en 2023 alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Grand International.

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El pasado 10 de octubre, en Barranquilla, finalmente obtuvo el título de Miss Universe Colombia, concurso que desde 2020 selecciona a la representante nacional para Miss Universo.

En Puerto Rico, la pereirana desfiló con La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo, una creación del diseñador Randy Severiche inspirada en esta piedra preciosa. El traje, con detalles verdes, dorados y una amplia capa, busca exaltar la riqueza natural del país y competir por el reconocimiento al mejor traje nacional.

Durante la preliminar, López lució un traje de baño azul de dos piezas y un vestido de gala negro, largo, de manga larga y cuello alto, con pedrería en el frente. Su presentación estuvo entre las destacadas de la noche.

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Las favoritas

Aunque Colombia generó comentarios positivos tras la preliminar, algunos expertos ubican entre las favoritas a la puertorriqueña Jennifer Barreto, la neozelandesa Georgia Waddington, la filipina Bea Millan-Windorski, la dominicana Melissa Núñez y la tanzana Elizabeth Makune.

También ganaron protagonismo la venezolana Clara Vegas, quien escaló posiciones después de la preliminar, y la francesa Garance Authié, que desde octubre figuraba entre las candidatas más mencionadas.

Ahora, López tendrá la oportunidad de demostrar su preparación en una noche en la que los pronósticos pueden cambiar y Colombia espera volver a celebrar una corona universal.

Redacción: El Colombiano.

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