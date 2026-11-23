Alci Acosta, uno de los grandes referentes de la música romántica y popular colombiana, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante y pianista reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata y contó que ha enfrentado varias complicaciones médicas que lo obligaron a suspender sus presentaciones y alejarse temporalmente de los escenarios.

En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, el artista, nacido en Soledad, Atlántico, habló abiertamente sobre su estado de salud y reconoció que su recuperación ha sido complicada. “Estamos pasando un momento bastante complicadito, por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”, expresó.

El intérprete explicó que los primeros síntomas aparecieron durante una presentación en Cuenca, Ecuador, donde comenzó a sentir un fuerte dolor en una de sus piernas. Aunque inicialmente continuó con sus compromisos musicales, las molestias persistieron durante sus desplazamientos por Quito, Bogotá y Barranquilla.

Ante el deterioro de su condición, sus hijos decidieron llevarlo a una clínica para que recibiera atención especializada. Después de varios exámenes, los médicos le confirmaron que tenía cáncer de próstata.

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"Tengo un cáncer en la próstata", contó el cantante al recordar el momento en que recibió el diagnóstico.

Como parte de su tratamiento, los especialistas le ordenaron cinco sesiones de radioterapia, procedimiento que ya recibió. Sin embargo, el artista continúa a la espera de nuevos resultados médicos que permitan conocer cómo ha evolucionado la enfermedad y determinar los siguientes pasos de su atención.

Las complicaciones de salud que llevaron a Alci Acosta a cuidados intensivos

El diagnóstico de cáncer no ha sido el único problema médico que ha enfrentado el cantante. Durante este proceso también presentó alteraciones en su presión arterial y complicaciones relacionadas con sus riñones, que obligaron a los médicos a ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos en Barranquilla.

Al recordar la gravedad de ese episodio, Acosta reconoció que atravesó momentos en los que su vida estuvo en riesgo. “Ya prácticamente no daban nada por mí, el momento fue crítico”, relató durante la entrevista.

Actualmente, el intérprete recibe sesiones de diálisis cada dos días, con una duración aproximada de cuatro horas. Este procedimiento hace parte de la atención médica que necesita mientras continúa su recuperación.

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Su situación también ha tenido consecuencias directas en su carrera artística. El cantante explicó que su voz ha presentado cambios y que ahora tiene dificultades para alcanzar algunas notas altas, lo que le impide cumplir con normalidad sus compromisos musicales.

Por esta razón, ha tenido que cancelar presentaciones tanto en Colombia como en otros países. Aunque no descarta la posibilidad de regresar a los escenarios, por el momento no existe una fecha definida para su retorno.

Cabe recordar que las complicaciones de salud del artista ya habían generado preocupación en agosto pasado, cuando su hijo, el también cantante Checo Acosta, informó que su padre permanecía en cuidados intensivos por afecciones en los riñones y la próstata. Posteriormente, el músico salió de la clínica y continuó con su proceso de recuperación.

Pese al difícil panorama, Alci Acosta aseguró que mantiene la esperanza de mejorar y destacó el acompañamiento de sus hijos durante esta etapa. “Estoy haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante”, concluyó.

