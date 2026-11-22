¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre su relación actual con J Balvin?

A pesar de su incomodidad ante determinadas preguntas, Ferrer sí explicó cómo es actualmente su vínculo con el reguetonero colombiano, con quien comparte la crianza de su hijo Río, de cinco años.

La modelo aseguró que ambos mantienen una relación amistosa y que, por encima de las diferencias que pudieron llevarlos a separarse, tienen un propósito en común: garantizar el bienestar del pequeño.

“Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, manifestó durante la conversación.

También destacó que el niño cuenta con el acompañamiento de ambos padres y que la separación no ha impedido que continúen trabajando juntos por su tranquilidad.

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Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a encontrar nuevamente el amor, prefirió no revelar sus planes sentimentales y aseguró que tiene mucho cariño para ofrecerle a su hijo.

La situación ocurre dos meses después de que Ferrer anunciara públicamente el final de su relación con J Balvin, con quien compartió varios años de vida en pareja.

En aquella oportunidad, la argentina explicó que habían decidido continuar por caminos diferentes, sin revelar las razones de la ruptura.

Además, durante su reciente participación en los Latin Grammy 2026, la modelo también evitó responder preguntas relacionadas con un supuesto acercamiento sentimental del cantante.

Por ahora, Ferrer continúa enfocada en sus compromisos profesionales y familiares, mientras mantiene bajo reserva los detalles de su separación.

Tomado de El Universal.