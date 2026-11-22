A esto se sumó un agradecimiento que la intérprete hizo durante su última presentación en la capital española, el pasado 12 de octubre. Frente al público, reconoció la participación de De la Rúa en la organización de su gira y en el desarrollo de Macondo Park, escenario de su residencia musical.

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La artista también destacó cómo había cambiado su relación con el paso de los años, al referirse al empresario como alguien que anteriormente fue su compañero sentimental y que actualmente considera un amigo muy cercano.

¿Shakira y Antonio de la Rúa retomaron su relación amorosa?

Los comentarios aumentaron cuando el programa español Vamos a ver, de Telecinco, difundió versiones de supuestos testigos que aseguraban haber visto a la expareja besándose y compartiendo gestos románticos.

No obstante, fuentes cercanas a Shakira consultadas por el diario ABC rechazaron esas afirmaciones. Según explicaron, no existe una reconciliación sentimental y el vínculo que mantienen actualmente está relacionado con su amistad y sus compromisos profesionales.

El acercamiento entre ambos había comenzado a llamar la atención durante los conciertos de la colombiana en Argentina, en marzo de 2025. En aquella ocasión, De la Rúa asistió a una presentación acompañado de familiares y posteriormente fue visto compartiendo una cena con la cantante.

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Tiempo después, las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez señalaron que el empresario había retomado responsabilidades relacionadas con el equipo de Shakira, particularmente en asuntos vinculados con sus presentaciones y patrocinadores.

La historia sentimental de ambos comenzó en el año 2000 y terminó aproximadamente una década después. Durante ese tiempo, De la Rúa también participó en la administración de la carrera artística de la barranquillera.

Aunque su separación estuvo acompañada de disputas judiciales por asuntos económicos, los recientes encuentros muestran que lograron recuperar una relación cordial.

Por ahora, las declaraciones de su entorno apuntan a que Shakira y Antonio de la Rúa mantienen una amistad y colaboración laboral, sin que exista confirmación de un nuevo romance.

Tomado de El Universal.