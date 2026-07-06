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Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio en romántica escena
Isabella Atehortúa compartió el emotivo momento en redes sociales, donde mostró la preparación de la propuesta y confirmó que la pareja ya planea casarse pronto.
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Isabella Atehortúa
Colprensa
Colprensa
Lunes, 6 de Julio de 2026

La periodista de RCN Isabella Atehortúa capturó la atención en redes sociales de sus seguidores al revelar que decidió pedirle matrimonio a su novio. La propuesta ha ganado miles de likes en redes sociales luego de que la presentadora registrara todos los detalles.

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El momento decidió registrarlo en un video que se volvió viral en cuestión de horas en la red social Instagram. La presentadora mostró todos los detalles de la planeación y elaboración de la pedida de mano a su novio.

La presentadora acompaña el video con la frase: “POV: pidiéndole ala amor de mi vida que se case conmigo”, escribió la periodista en el video que ya cuenta con cientos de likes by reacciones".

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En el clip se ve como la presentadora va en compañía de sus amigas a comprar todo lo que requería para la pedida de mano.

Presentadora le pide la mano a su novio

Cuando llegó el momento de la pedida de mano, el novio ingresó a la casa por la puerta equivocada, lo que casi arruina la sorpresa, pero sin importar las circunstancias logra llevarse a cabo.

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Según lo comentó la periodista antioqueña, antes de que ella tomara la iniciativa, él ya lo había hecho primero: “Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy. 2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios”.

 

 

Como una gran muestra de amor, la presentadora decidió pedirle matrimonio a su pareja como una forma de reafirmar la decisión de estar juntos.

Los seguidores de la pareja esperan ahora tener más detalles de su doble compromiso, aunque no se ha revelado la fecha si se confirmó que la pareja espera casarse lo más pronto posible.

Con información de El Universal. 

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