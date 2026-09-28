Sebastián Vega y la batalla que aún libra contra el alcohol.

El actor y modelo colombiano Sebastián Vega decidió hablar sin filtros sobre uno de los capítulos más complejos de su vida: su adicción al alcohol.

A sus 39 años, y después de más de tres años sin consumir bebidas alcohólicas, el santandereano reconoce que su recuperación no es una historia con un final definitivo, sino una batalla que debe afrontar todos los días.

Durante una entrevista en el pódcast Realidades Ocultas, en la que estuvo acompañado por su esposa, Valentina Ochoa, el actor reveló detalles de su relación con el alcohol, los momentos en los que perdió el control y el impacto que su consumo tuvo en su vida familiar.

Su testimonio también dejó al descubierto una realidad que suele pasar inadvertida, especialmente cuando se trata de figuras públicas que continúan desarrollando sus carreras mientras enfrentan problemas de adicción.

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“Yo sigo siendo adicto. La adicción no se me ha quitado”, afirmó Vega, quien estableció el 13 de marzo de 2023 como la fecha en la que dejó de beber.

El actor contó que comenzó a consumir alcohol durante la adolescencia y que, con el paso de los años, la bebida se convirtió en una constante, independientemente de su estado de ánimo o de las circunstancias.

“El tema mío sí era diferente. Yo tomaba por todo, porque sí, porque no, porque estaba feliz, porque estaba triste, porque me daba rabia, porque estaba celebrando”, recordó.

Durante mucho tiempo creyó que podía controlar su consumo porque seguía cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad existía una dependencia que intentó manejar en varias ocasiones, incluso dejando de beber durante tres, seis y hasta nueve meses, para luego regresar al alcohol.

“Yo no estaba dejando de tomar, estaba pausando. Desde el segundo mes esperaba que llegara el día 90”, confesó.

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Una lucha que no termina

Vega recordó que sus primeros días de abstinencia estuvieron acompañados de ansiedad, sudoración, tensión física y pensamientos constantes sobre volver a beber. Para afrontar ese proceso, comenzó a concentrarse en el presente y a repetirse una frase que se convirtió en una herramienta personal: “Solo por hoy no voy a beber”.

Aunque asegura que esos pensamientos disminuyeron, reconoce que la posibilidad de una recaída sigue siendo una preocupación. Para explicarlo, utiliza una metáfora.

“La puerta sigue ahí. Yo la cerré, pero la puerta no tiene seguro”, sostuvo.

Entre los episodios que hoy reconoce como señales de alerta, recordó una ocasión en la que condujo después de consumir alcohol mientras viajaba con su pareja y uno de sus hijos. Una situación que, afortunadamente, no terminó en una tragedia.

También habló de la culpa que experimentaba, incluso mientras bebía. “Yo el trago me lo tomaba con culpa. No disfrutaba ni tomar ni no estar tomando”, relató, al explicar el conflicto emocional que acompañaba su adicción.

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El papel de su esposa

Valentina Ochoa también se sinceró sobre lo que significó acompañar a su esposo durante esos años. Al principio, reconoció, asumió una actitud de vigilancia, intentando controlar cuánto bebía y pidiéndole que moderara su consumo.

“Uno se vuelve un policía”, expresó. Sin embargo, con el tiempo comprendió que no podía responsabilizarse de la recuperación del actor. La orientación profesional fue clave para que ambos entendieran mejor la situación y aprendieran a afrontar el proceso desde otro lugar.

“Yo siempre he dicho: yo me volví a casar el 13 de marzo de 2023, que fue el día que Sebas dejó de tomar”, aseguró Ochoa, al recordar el cambio que representó esa fecha para su relación.

El santandereano, por su parte, decidió no alejarse de las reuniones sociales ni de los compromisos laborales, aunque tuvo que aprender a enfrentar las preguntas y reacciones de quienes lo rodeaban.

“Fue más difícil decir que no tomaba que dejar de tomar”, reconoció.

Con su testimonio, Sebastián Vega busca visibilizar la complejidad de las adicciones y la importancia de buscar ayuda profesional, dejando claro que la abstinencia no significa que el problema haya desaparecido.

Para él, mantenerse sobrio es una decisión que renueva cada día, con el respaldo de su familia y la conciencia de que su recuperación continúa.

Redacción: El Colombiano.

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