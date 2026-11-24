La avenida 12 con calle 15 del barrio La Libertad, de Cúcuta, fue escenario del segundo ataque a bala del día en la ciudad y que en esta oportunidad resultó letal.

El hecho se presentó hace pocos minutos, donde un hombre fue víctima de varios impactos de bala por parte de criminales que se dieron a la fuga.

Inicialmente, el lesionado fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

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En tanto, las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para dar inicio a la investigación y esclarecer los móviles del hecho.

Este es el segundo hecho de sangre del día, luego de que en horas de la tarde otro hombre fuera atacado a disparos en el barrio El Callejón.