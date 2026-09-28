Choque entre dos motos dejó un hombre sin vida en Cúcuta

Dos motocicletas colisionaron violentamente en la vía que comunica la vía antigua Boconó con la ciudadela La Libertad dejando un saldo letal.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, en la conocida subida de San Juanito, donde sucedió el accidente de tránsito fatal. Uno de los motociclistas salió expulsado de su vehículo tras el choque, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte en el acto.

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Las autoridades de Tránsito y Transporte ya avanzan en la investigación del caso y el levantamiento del cadáver.

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