En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de ser extraditado desde Madrid (España), fue capturado Kevin Alejandro Álvarez Monroy, presunto integrante del 'Clan del Golfo'.



Álvarez, quien haría parte de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego, que opera en Villavicencio (Meta), fue ubicado en España gracias a una circular azul de la Interpol.



Álvarez es señalado de hacer parte de una de las denominadas 'oficinas de cobro' del grupo armado ilegal, como parte de lo cual estaría implicado en extorsiones y otras acciones delictivas contra habitantes y comerciantes en Meta.

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En las próximas horas será presentado ante un juez de garantías para legalizar su captura. Será imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.



Una de las acciones que se le atribuye esta subestructura es el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, cometido el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro (Meta).

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