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Rescatan a un colombiano secuestrado en zona rural de Cúcuta: cuatro capturados
El presidente Abelardo de la Espriella informó que la operación permitió liberar a la víctima y dejó dos presuntos integrantes del Eln muertos.
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El corregimiento de Banco de Arena también está inscrito en un programa del Instituto Nacional de Vías para arreglar una extensión de 40 kilómetros de vía./ Foto: Archivo.
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este lunes, el rescate de un ciudadano colombiano que, según informó, permanecía secuestrado en el corregimiento de Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta.

De acuerdo con el mandatario, las Fuerzas Militares y de Policía desplegaron una operación en el sector que permitió ubicar y liberar a la víctima. El procedimiento habría derivado en un combate con integrantes del Eln, según la información entregada por el presidente.

Como resultado de la operación, dos presuntos integrantes de la estructura armada fueron neutralizados y cuatro más fueron capturados. Además, otro presunto integrante habría sido plenamente identificado por las autoridades.

Lea aquí: UNP retira esquemas de seguridad a exfuncionarios del gobierno Petro: esta es la lista

Durante el operativo también fueron incautadas dos armas cortas y tres motocicletas.

La información conocida hasta el momento no precisa la identidad de la persona rescatada, cuánto tiempo llevaba privada de la libertad ni las circunstancias en las que se habría producido su secuestro, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita ampliar los detalles de la operación. 

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