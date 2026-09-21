Rescatan a un colombiano secuestrado en zona rural de Cúcuta: cuatro capturados

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este lunes, el rescate de un ciudadano colombiano que, según informó, permanecía secuestrado en el corregimiento de Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta.

De acuerdo con el mandatario, las Fuerzas Militares y de Policía desplegaron una operación en el sector que permitió ubicar y liberar a la víctima. El procedimiento habría derivado en un combate con integrantes del Eln, según la información entregada por el presidente.

Como resultado de la operación, dos presuntos integrantes de la estructura armada fueron neutralizados y cuatro más fueron capturados. Además, otro presunto integrante habría sido plenamente identificado por las autoridades.

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Durante el operativo también fueron incautadas dos armas cortas y tres motocicletas.

La información conocida hasta el momento no precisa la identidad de la persona rescatada, cuánto tiempo llevaba privada de la libertad ni las circunstancias en las que se habría producido su secuestro, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita ampliar los detalles de la operación.

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