Un nuevo hecho de sangre se presentó en Cúcuta en las horas de la noche de este martes 24 de noviembre.

El ataque a bala se registró en la avenida 8 entre calles 13 y 14 del barrio El Páramo.

De manera extraoficial, se conoció que se trataría de un habitante de calle. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima.

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Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para adelantar las investigaciones correspondientes.

Tercer ataque a disparos

Con este, son tres los sucesos violentos presentados en el transcurso del día, el primero ocurrió en el barrio El Callejón, posteriormente, en horas de la noche, un hombre fue asesinado en la ciudadela La Libertad.