Choque entre dos trenes en España deja más de 50 muertos y decenas de heridos

Resumen de agencias

Un grave accidente ferroviario se registró en la mañana de este miércoles 28 de octubre en España, luego de que dos trenes de pasajeros chocaran en inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. El siniestro deja, hasta el momento, al menos 64 personas fallecidas, según información proporcionada por fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la agencia EFE.

La emergencia involucró a un tren AVE de Renfe y a un convoy de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén, lo que obligó a desplegar un amplio dispositivo de rescate en la zona.

De acuerdo con los datos preliminares, en los dos trenes viajaban 544 personas. El convoy de Iryo transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que en el AVE de Renfe se movilizaban otras 397 personas.

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Las autoridades han advertido que el balance de víctimas podría cambiar a medida que avancen las labores de los equipos de emergencia. Por ahora, los bomberos continúan trabajando en el lugar y todavía se adelantan las tareas para establecer el número total de heridos y la magnitud de las consecuencias del choque.

Emergencia y atención a los heridos

Tras conocerse el accidente, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) y habilitó un punto de atención para las personas afectadas en Urda.

Al lugar fueron enviados bomberos, integrantes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y personal sanitario. El operativo también contempla ambulancias, unidades de cuidados intensivos móviles y helicópteros medicalizados para facilitar el traslado de los heridos a centros asistenciales.

Los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan se prepararon para recibir a los afectados. Según los reportes iniciales, algunos pacientes comenzaron a llegar a los centros médicos mientras continuaban las labores de asistencia en la zona del siniestro.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía son materia de investigación. Los primeros indicios divulgados por fuentes del Ministerio de Transportes apuntan a que el AVE de Renfe habría alcanzado por detrás al tren de Iryo.

Sin embargo, las autoridades aún deben establecer qué ocurrió antes del impacto y cuáles fueron los factores que desencadenaron el accidente. El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, adelanta verificaciones de sus sistemas y reconstruye la secuencia de los acontecimientos.

Por el momento, no se ha establecido una causa definitiva que permita explicar el siniestro. La investigación deberá determinar las condiciones en las que circulaban ambos trenes y las circunstancias que precedieron al choque.

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Suspenden la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía

El accidente también afectó la operación ferroviaria en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. La circulación quedó interrumpida mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas y se desarrollaban las primeras inspecciones en la infraestructura.

Renfe e Iryo activaron sus protocolos de atención a los pasajeros afectados, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y en la recopilación de información para establecer el alcance de la emergencia.

La prioridad de los organismos que participan en el operativo es atender a los heridos, completar las labores de rescate y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.