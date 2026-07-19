Un sismo de magnitud 5,1 dejó al menos cinco muertos en el suroeste de Perú

Al menos cinco personas han muerto este domingo en el suroeste de

Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud preliminar 5,1 que ha

afectado especialmente a la región de Junín, según las primeras

estimaciones del director del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis

Vásquez, a la agencia oficial de noticias Andina.

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Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, bajo

estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del

sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un

hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el

Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un numero

todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los

medios nacionales. Ademas, hay constancia de cortes eléctricos en

diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4C.

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El Ministerio de Salud de Perú ha informado de que el Hospital Regional

Materno-Infantil El Carmen sufrió grietas estructurales en su unidad de

cuidados intensivos pediatricos, mientras que el Hospital Nacional Daniel

Alcides Carrión tambien sufrió daños.

El Ministerio de Energía y Minas por su parte, ha informado de que mas

de 35.000 clientes permanecen sin electricidad en las regiones de Junín y

Huancavelica, una cifra inferior a los más de 61.000 afectados

inicialmente.

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La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la

convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturon de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.

MADRID, (EUROPA PRESS)

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