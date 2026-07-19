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Un sismo de magnitud 5,1 dejó al menos cinco muertos en el suroeste de Perú
El terremoto provocó el colapso de varias edificaciones, dejó miles de personas sin servicio eléctrico y causó afectaciones en hospitales de la región de Junín.
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crojas
Un sismo de magnitud 5,1 dejó al menos cinco muertos en el suroeste de Perú
Colprensa
Colprensa
Domingo, 19 de Julio de 2026

Al menos cinco personas han muerto este domingo en el suroeste de
Perú como consecuencia de un seísmo de magnitud preliminar 5,1 que ha
afectado especialmente a la región de Junín, según las primeras
estimaciones del director del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis
Vásquez, a la agencia oficial de noticias Andina.

Lea: ¿Hubo un pacto para entregar a Nicolás Maduro? Delcy Rodríguez rompió el silencio

Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, bajo
estado de emergencia por el seísmo registrado las 21.24 de la noche del
sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un
hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el
Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El seísmo ha provocado el colapso de varios edificios y hay un numero
todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informan los
medios nacionales. Ademas, hay constancia de cortes eléctricos en
diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas y preocupan especialmente las bajas temperaturas. Ahora mismo es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4C.

Infórmese: Más de 1.200 réplicas mantienen la actividad sísmica en Venezuela tras el doble terremoto

El Ministerio de Salud de Perú ha informado de que el Hospital Regional
Materno-Infantil El Carmen sufrió grietas estructurales en su unidad de
cuidados intensivos pediatricos, mientras que el Hospital Nacional Daniel
Alcides Carrión tambien sufrió daños.

El Ministerio de Energía y Minas por su parte, ha informado de que mas
de 35.000 clientes permanecen sin electricidad en las regiones de Junín y
Huancavelica, una cifra inferior a los más de 61.000 afectados
inicialmente.

Le puede interesar: Keiko Fujimori lanzó un mensaje que sacudió a la política peruana

La nación andina es frecuentemente azotada por terremotos debido a la
convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturon de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.

 

MADRID, (EUROPA PRESS)

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