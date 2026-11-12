La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Política
6
Política
Andrea Sanguino no tiene ningún vínculo de parentesco con el exministro Antonio Sanguino
La exconsejera para la articulación Interinstitucional, quien renunció recientemente al cargo, ante un eventual proyecto político para 2027, no es prima del exfuncionario del gobierno Petro.
Authored by
dsifontes
ANDREA SANGUINO
La opinión
La Opinión
Jueves, 12 de Noviembre de 2026

En una nota publicada el pasado 23 de octubre, en la sección política, titulada ‘Se mueve la cosa política tras remezón de renuncias en la Gobernación de Norte de Santander’, en la que se hacía referencia al movimiento de funcionarios registrado en la administración departamental con ocasión de las elecciones que tendrán lugar el próximo año, se mencionó de manera equivocada que María Andrea Sanguino Romero, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como consejera para la articulación Interinstitucional, era prima del exministro de Trabajo durante la administración de Gustavo Petro, Antonio Sanguino.

La Opinión aclara y rectifica que la exfuncionaria no tiene vínculo de parentesco alguno con el exfuncionario del pasado gobierno, ni por consanguinidad ni por afinidad. 

Puede leer: Video | Así fue la captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta: esto dice la Fiscalía

“Dicha afirmación es falsa. No tengo vínculo de parentesco alguno con el señor Antonio Sanguino, ni por consanguinidad ni por afinidad”, aclaró Sanguino.

Reconocemos que la sola coincidencia de apellidos no constituye prueba de parentesco y que la información suministrada al diario por las fuentes consultadas para el artículo fue equivocada y puede inducir a los lectores a asociar la trayectoria de la exfuncionaria y sus eventuales aspiraciones, con un vínculo familiar y político inexistente. 

Ofrecemos excusas por la equivocación en el artículo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Crimen Enano
Crimen Enano
Con viajes y engaños: Enano habría sido víctima colateral de un crimen ordenado por la disidencia de las Farc en Cucutilla
La Opinión
Ahorro de energía. / Foto: archivo
Ahorro de energía. / Foto: archivo
Calor dispara el consumo eléctrico en Norte de Santander, pero el 40,7% de usuarios le apuesta a ahorrar
Leonardo Favio Oliveros
El coliseo de tejo Guillermo Galvis Suárez vuelve a recibir los mejores deportistas del turmequé.
El coliseo de tejo Guillermo Galvis Suárez vuelve a recibir los mejores deportistas del turmequé.
¡A tirar mecha! Cúcuta enciende este viernes el Nacional Interligas de Tejo de mayores
Omar Romero Güiza