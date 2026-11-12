Andrea Sanguino no tiene ningún vínculo de parentesco con el exministro Antonio Sanguino

En una nota publicada el pasado 23 de octubre, en la sección política, titulada ‘Se mueve la cosa política tras remezón de renuncias en la Gobernación de Norte de Santander’, en la que se hacía referencia al movimiento de funcionarios registrado en la administración departamental con ocasión de las elecciones que tendrán lugar el próximo año, se mencionó de manera equivocada que María Andrea Sanguino Romero, quien se desempeñó hasta hace unas semanas como consejera para la articulación Interinstitucional, era prima del exministro de Trabajo durante la administración de Gustavo Petro, Antonio Sanguino.

La Opinión aclara y rectifica que la exfuncionaria no tiene vínculo de parentesco alguno con el exfuncionario del pasado gobierno, ni por consanguinidad ni por afinidad.

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“Dicha afirmación es falsa. No tengo vínculo de parentesco alguno con el señor Antonio Sanguino, ni por consanguinidad ni por afinidad”, aclaró Sanguino.

Reconocemos que la sola coincidencia de apellidos no constituye prueba de parentesco y que la información suministrada al diario por las fuentes consultadas para el artículo fue equivocada y puede inducir a los lectores a asociar la trayectoria de la exfuncionaria y sus eventuales aspiraciones, con un vínculo familiar y político inexistente.

Ofrecemos excusas por la equivocación en el artículo.

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