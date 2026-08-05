Denuncian posible aprobación a puerta cerrada de proyectos por $735.000 millones antes del cambio de gobierno

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), en ejercicio de la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), convocó la sesión ordinaria número 74 de ese organismo para el jueves 6 de agosto de 2026 en la ciudad de Cartagena.

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De acuerdo con la comunicación oficial, fechada en Bogotá el 30 de julio de 2026 y dirigida a los “Miembros, delegados y equipos técnicos” del OCAD CTeI del Sistema General de Regalías (SGR), la convocatoria se realiza “en cumplimiento de lo previsto en la Ley 2056 de 2020 y en especial la función contenida en el numeral 2 del artículo 1.2.3.4.7. del Decreto 1821 de 2020”.

El documento también señala que MinCiencias invitó a los integrantes del OCAD, así como a sus delegados y equipos técnicos, a una mesa de trabajo para discutir y preparar los temas que serán puestos a consideración y decisión del organismo.

Denuncia pública sobre la sesión del OCAD

Tras conocerse la convocatoria, el periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra, denunció que “el DNP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) citaron al último OCAD para el 6 de agosto (último día de gobierno) en Cartagena” y aseguró que durante esa sesión se buscaría aprobar a puerta cerrada 49 proyectos por 735 mil millones de pesos.

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Además, afirmó que los proyectos no han sido revisados ni evaluados por los funcionarios técnicos.

Investigación por presuntas irregularidades en recursos de regalías

La sesión del OCAD también se llevará a cabo en momentos en que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones relacionadas con la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.

El ente investigador compulsó copias para establecer la posible responsabilidad de siete gobernadores y exgobernadores por un presunto esquema de corrupción que habría direccionado contratos financiados con recursos del SGR. Según la investigación, el presunto desfalco alcanzaría los 3 billones de pesos.

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Los funcionarios y exfuncionarios incluidos en esa actuación son:

-Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas.

-María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena.

-Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés.

-Fulberto Guevara, gobernador del Vichada.

-Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare.

-Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena.

-Álvaro León Flores, exgobernador del Vichada.

De manera paralela, avanzan las audiencias de legalización de captura de 13 personas, entre ellas servidores públicos, exfuncionarios y contratistas, dentro del mismo expediente.

La investigación también involucra al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”, entidad que, según la Fiscalía, habría sido utilizada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en sectores como infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, salud, energía, deporte, medio ambiente, gestión del riesgo y mejoramiento de vivienda rural.

A los procesados se les imputarán, según corresponda, los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

Con información de El Colombiano.

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