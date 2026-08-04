Siete gobernadores, bajo investigación por presunta red de corrupción con regalías

Al menos siete personas fueron arrestadas y siete gobernadores del norte del país son investigados, luego que la Fiscalía descubrió una red de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de $3 billones.

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Entre los detenidos está el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla, el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y ex representantes legales, así como ex directores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.



Las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder dan cuenta que esa red habría utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

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Para ello, habrían adoptado un manual de contratación propio mediante el cual adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.



Además, direccionaban esos contratos mediante procesos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.

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Para ejecutar las capturas, se llevaron a cabo 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron equipos y documentos. La investigación incluyó seguimientos a los capturados y el despliegue de 105 servidores de policía judicial.



Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez e imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Se pedirá medida de aseguramiento en su contra.

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