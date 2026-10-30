Indicadores de Jeremías | La violencia criminal en Cúcuta

La violencia criminal en Cúcuta

Cúcuta ha sido tomada como escenario de acciones violentas por parte de los grupos criminales de alzados en armas.

Son varias las acciones contra la Fuerza Pública, pero también con extensión a la población civil. Esta semana fue el ataque con explosivos en el sector de El Escobal y el crimen en que perdió la vida el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos.

La muerte de Castellanos encendió las alamas y mereció el rechazo de todos los sectores de la región. A ello se suman otros actos de violencia encaminados a generalizar la perturbación.

Se inicia proceso electoral 2027

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya expidió el calendario correspondiente a las elecciones de 2027. La concurrencia a las urnas será el 31 de octubre para la provisión de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles del período 2027-2031.

Este sábado 31 de octubre se da comienzo al cronograma con la inscripción de movimientos que estarán en la función de recaudar firmas de ciudadanos que avalen candidaturas para los cargos regionales y locales.

El registrador Hernán Penagos Giraldo hizo el llamado a la participación de los ciudadanos como expresión de la democracia en Colombia.

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Proyecto de identidad cultural promueve la Alcaldía de Cúcuta

“Memorias que nos habitan: un proyecto para preservar las historias y tradiciones de los adultos mayores de Cúcuta”, ya tiene en marcha el alcalde Jorge Acevedo Peñaloza, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

En un boletín oficial se dijo que la iniciativa está concebida, “con el objetivo de reconocer y visibilizar las historias de vida, los saberes y las tradiciones de las personas mayores”. Se trata, además, de “fortalecer la memoria cultural de la región y reconocer el valor de las experiencias transmitidas entre generaciones”.

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Nuevo rector para Unipamplona

Para la elección de nuevo rector de la Universidad de Pamplona, como sucesor de Ivaldo Torres Chávez, cuyo ejercicio en ese cargo fue revocado por el Consejo de Estado, está abierto el trámite de la inscripción de aspirantes.

Según se dijo ayer, el Consejo Superior de la Universidad tiene prevista la elección para diciembre.

Son varios los que aspiran a asumir el manejo académico del alma máter regional. Aunque ya suenan nombres con mayor opción, todavía predomina la expectativa.

Tras la salida de Torres está encargada de la rectoría la docente Laura Patricia Villamizar Carrillo.

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Diego González, en La Palabra

El diputado Diego González será el personaje de la entrevista del programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN. Se transmitirá en las emisiones de sábado y domingo (31 de octubre y 1 de noviembre) en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche.

González será candidato a la Gobernación de Norte de Santander y ya se encuentra en campaña, identificado con la línea política de la “Patria milagro”, liderada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. En las pasadas elecciones regionales también le apostó a la Gobernación y fue el segundo en votación, lo cual le dio pasado a la Asamblea como diputado de oposición.

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