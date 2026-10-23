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Se mueve la cosa política tras remezón de renuncias en la Gobernación
Tras las renuncias, se conocieron aspiraciones para las alcaldías de Cúcuta, Ocaña yTibú, así como para Concejo y Asamblea.
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Aldair Álvarez, exsecretario de Aguas./Foto Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Las renuncias de secretarios, asesores y directivos de la Gobernación se suman a los movimientos registrados en la Alcaldía de Cúcuta. Entre los posibles candidatos hay nombres que apuntan a las alcaldías de Ocaña, Tibú y Cúcuta, así como a la Asamblea departamental.

La carrera por las elecciones territoriales de 2027 comenzó a modificar la composición de los gobiernos de Norte de Santander. En la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta se conocieron renuncias de funcionarios que buscan dejar sus cargos antes de participar en la contienda por alcaldías, concejos, asambleas y la Gobernación.

El movimiento más numeroso se produjo durante el fin de semana, cuando 12 funcionarios, entre secretarios de despacho, asesores y directivos, presentaron su dimisión o se sumaron a la salida de sus cargos, según la información conocida por La Opinión.  Las decisiones responden, de acuerdo con las fuentes consultadas por ese medio, a la necesidad de revisar los plazos legales para evitar inhabilidades electorales.

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El gobernador William Villamizar despidió públicamente a parte de los integrantes de su equipo y agradeció el trabajo realizado durante su paso por la administración departamental. En el acto destacó el cumplimiento de las metas de las diferentes dependencias.

La salida de funcionarios con responsabilidades en áreas estratégicas de la Gobernación deja al descubierto el interés de varios integrantes del equipo de gobierno por trasladar su actividad a la competencia electoral del próximo año.

Brayan Torres aspirará a la alcaldía de Cúcuta/Foto Cortesía

Ocaña concentra tres aspiraciones

Uno de los municipios donde se perfilan varios movimientos es Ocaña. María Andrea Sanguino, quien se desempeñó como consejera de articulación institucional en Bogotá y es prima del ministro de Trabajo, de la administración Petro, Antonio Sanguino, buscaría llegar a la Alcaldía de ese municipio.

A la misma contienda se sumaría Cristian Jiménez, quien estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente de Norte de Santander. Su salida del despacho departamental estaría relacionada con esa aspiración.

También aparece el nombre de Samir Casadiego, exalcalde de Ocaña y hasta ahora secretario de Hábitat de la Gobernación. Según la información conocida por La Opinión, su renuncia busca evitar una eventual inhabilidad para su esposa, Magda Pallares Torrado, quien también tendría la intención de competir por la Alcaldía.

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La coincidencia de estos nombres anticipa una disputa en la que las candidaturas y los acuerdos políticos locales tendrán un papel central. Por ahora, las aspiraciones reportadas deberán avanzar hacia su definición formal.

Cristian Jiménez también aspirará a la alcaldía de Ocaña./Foto Cortesía

Tibú y Cúcuta, entre los destinos electorales

El exsecretario departamental de Víctimas, Fabio Rodríguez, también figura entre los funcionarios que preparan su salida de la administración para buscar un cargo de elección popular. Su aspiración sería la Alcaldía de Tibú.

En Cúcuta, dos exasesores de la Gobernación tendrían la misma meta. Se trata de Brayhan Torres, vinculado a la Casa Fiscal en Bogotá, y Miguel Ángel Flórez, quien trabajaba en asuntos de emprendimiento. Ambos buscarían postular sus nombres para la Alcaldía de la capital nortesantandereana.


 

Miguel Ángel Flórez Dávila aspirará a la alcaldía de Cúcuta./Foto Cortesía

La lista incluye, además, movimientos relacionados con la Asamblea departamental. Oliverio Castellanos dejó su cargo como asesor de relacionamiento ciudadano para evitar una posible inhabilidad de su padre, Oliverio Castellanos, quien buscaría una curul en esa corporación.

Una situación semejante se presentó con César Camilo Rojas, secretario de Turismo de Norte de Santander. Su renuncia estaría encaminada a no afectar las aspiraciones de su hermano, César Ricardo Rojas Ramírez, quien también dejó la Secretaría de Educación de Cúcuta con el propósito de competir por un escaño en la Asamblea.

Los cambios en el gabinete departamental

Entre los funcionarios que dejaron sus puestos en la Gobernación figuran:

Samir Casadiego, secretario de Hábitat.
Aldair Álvarez, secretario de Agua.
Viviana Fonseca, secretaria de Fronteras.
Cristian Jiménez, secretario de Medio Ambiente.
Fabio Rodríguez, secretario de Víctimas.
Danny Cañas, secretario de Agricultura.
César Camilo Rojas, secretario de Turismo.
María Andrea Sanguino, consejera de articulación institucional en Bogotá.
Oliverio Castellanos, asesor de relacionamiento ciudadano.
Claudia Parra, subsecretaria de Educación.
Brayhan Torres, asesor de la Casa Fiscal en Bogotá.
Miguel Ángel Flórez, asesor en asuntos de emprendimiento.


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