El Gran Santander busca proyectarse al país con una identidad común

La historia, los recursos naturales, la cultura y las voces de sus habitantes serán los elementos centrales de la Marca Región El Gran Santander, una iniciativa que será presentada el próximo 22 de octubre, a las 5:30 de la tarde, en la Casa de Santander, en Bogotá, por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander.

La propuesta busca construir una identidad territorial que permita proyectar conjuntamente a Santander y Norte de Santander y mostrar ante Colombia y otros mercados las capacidades de una región que tiene peso histórico, económico, cultural y estratégico para el país.

El petróleo, el café, el cacao, la agricultura, la minería, los ríos, las montañas y los páramos forman parte de una economía que durante generaciones ha sostenido comunidades y municipios de ambos departamentos. A esta riqueza se suma una trayectoria histórica que ubica al territorio en algunos de los momentos determinantes de la construcción de Colombia.

En 1781, la Revolución de los Comuneros, gestada en El Socorro, expresó el descontento de una población que cuestionaba el orden colonial. Décadas después, en el proceso de independencia, el territorio volvería a ocupar un lugar central.

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En Villa del Rosario, en 1821, se reunió el Congreso de Cúcuta, escenario en el que fue promulgada la Constitución que dio forma jurídica a la República de Colombia, entonces denominada Gran Colombia. Por estas tierras también transitaron figuras como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, mientras se discutían las ideas políticas e institucionales que marcarían el nacimiento de la nueva nación.

Pero la identidad regional no está únicamente en los acontecimientos históricos. También está en sus pueblos, en las familias que han pasado de una generación a otra sus conocimientos, en los agricultores, empresarios, artesanos, cocineros, músicos, artistas y trabajadores que han convertido sus oficios y tradiciones en parte del patrimonio del territorio.



Una región que busca reconocerse

La creación de la RAP El Gran Santander, en 2021, abrió un espacio institucional para trabajar sobre problemas y oportunidades comunes de Santander y Norte de Santander. Se trata del séptimo esquema asociativo de este tipo constituido en Colombia y reúne a 127 municipios alrededor de objetivos relacionados con el desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

En 2026, bajo el liderazgo de los gobernadores Juvenal Díaz Mateus, de Santander, y William Villamizar Laguado, de Norte de Santander, la RAP asumió la construcción de una Marca Región como un nuevo instrumento para fortalecer esa integración.

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El proceso partió de las voces del territorio. En Cúcuta y Bucaramanga se realizaron mesas de participación con representantes del turismo, sectores productivos, gremios económicos, academia, municipios, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

En estos encuentros se pusieron sobre la mesa los símbolos, valores, paisajes, sabores, sonidos, tradiciones y relatos con los que los habitantes identifican a la región. El propósito fue establecer qué elementos permiten reconocer una identidad compartida más allá de las fronteras administrativas entre los dos departamentos.

El resultado de ese proceso será presentado mediante un relato, una identidad visual y una estrategia de posicionamiento que busca que la marca trascienda el ámbito institucional y se convierta en una herramienta para promover turismo, inversión, competitividad y apropiación territorial.