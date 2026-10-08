La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
El Gran Santander busca proyectarse al país con una identidad común
La Marca Región El Gran Santander será presentada el 22 de octubre en Bogotá como una estrategia para integrar y posicionar las capacidades culturales, turísticas, productivas y ambientales de Santander y Norte de Santander.
Authored by
orlando.carvajal
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Jueves, 8 de Octubre de 2026

La historia, los recursos naturales, la cultura y las voces de sus habitantes serán los elementos centrales de la Marca Región El Gran Santander, una iniciativa que será presentada el próximo 22 de octubre, a las 5:30 de la tarde, en la Casa de Santander, en Bogotá, por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander.

La propuesta busca construir una identidad territorial que permita proyectar conjuntamente a Santander y Norte de Santander y mostrar ante Colombia y otros mercados las capacidades de una región que tiene peso histórico, económico, cultural y estratégico para el país.

El petróleo, el café, el cacao, la agricultura, la minería, los ríos, las montañas y los páramos forman parte de una economía que durante generaciones ha sostenido comunidades y municipios de ambos departamentos. A esta riqueza se suma una trayectoria histórica que ubica al territorio en algunos de los momentos determinantes de la construcción de Colombia.

En 1781, la Revolución de los Comuneros, gestada en El Socorro, expresó el descontento de una población que cuestionaba el orden colonial. Décadas después, en el proceso de independencia, el territorio volvería a ocupar un lugar central.

Lea aquí: Supersalud suspenderá temporalmente plataforma digital de PQRD por mantenimiento técnico

En Villa del Rosario, en 1821, se reunió el Congreso de Cúcuta, escenario en el que fue promulgada la Constitución que dio forma jurídica a la República de Colombia, entonces denominada Gran Colombia. Por estas tierras también transitaron figuras como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, mientras se discutían las ideas políticas e institucionales que marcarían el nacimiento de la nueva nación.

Pero la identidad regional no está únicamente en los acontecimientos históricos. También está en sus pueblos, en las familias que han pasado de una generación a otra sus conocimientos, en los agricultores, empresarios, artesanos, cocineros, músicos, artistas y trabajadores que han convertido sus oficios y tradiciones en parte del patrimonio del territorio.


Una región que busca reconocerse

La creación de la RAP El Gran Santander, en 2021, abrió un espacio institucional para trabajar sobre problemas y oportunidades comunes de Santander y Norte de Santander. Se trata del séptimo esquema asociativo de este tipo constituido en Colombia y reúne a 127 municipios alrededor de objetivos relacionados con el desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

En 2026, bajo el liderazgo de los gobernadores Juvenal Díaz Mateus, de Santander, y William Villamizar Laguado, de Norte de Santander, la RAP asumió la construcción de una Marca Región como un nuevo instrumento para fortalecer esa integración.

Lea también: Estas son las proyecciones de Migración Colombia para la temporada de receso escolar

El proceso partió de las voces del territorio. En Cúcuta y Bucaramanga se realizaron mesas de participación con representantes del turismo, sectores productivos, gremios económicos, academia, municipios, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

En estos encuentros se pusieron sobre la mesa los símbolos, valores, paisajes, sabores, sonidos, tradiciones y relatos con los que los habitantes identifican a la región. El propósito fue establecer qué elementos permiten reconocer una identidad compartida más allá de las fronteras administrativas entre los dos departamentos.

El resultado de ese proceso será presentado mediante un relato, una identidad visual y una estrategia de posicionamiento que busca que la marca trascienda el ámbito institucional y se convierta en una herramienta para promover turismo, inversión, competitividad y apropiación territorial.

El próximo 22 de octubre, en Bogotá, se hará la presentación en sociedad de la Marca Región del Gran Santander./Foto: Cortesía

Una historia que conecta dos departamentos

La apuesta parte de una realidad que ha permanecido durante décadas: Santander y Norte de Santander tienen diferencias territoriales y culturales, pero también comparten vínculos históricos, familiares, comerciales y geográficos. Los caminos que conectan sus municipios, los intercambios económicos, las tradiciones y la circulación permanente de personas han tejido relaciones que no responden necesariamente a las divisiones político-administrativas.

La Marca Región pretende poner esos vínculos en el centro de una narrativa común y mostrar que la integración no significa borrar las particularidades de cada departamento, sino utilizarlas como parte de una identidad más amplia, precisó Hugo Rodríguez, gerente de la RAP del Gran Santander.

Por eso, el lanzamiento en Bogotá tendrá como eje la conversación “Encontrémonos con lo nuestro”, una expresión que resume el propósito de volver la mirada hacia las historias, costumbres, sabores, sonidos y paisajes que conforman el territorio.

La presentación combinará cultura, música, gastronomía, café y memoria, además del reconocimiento a personas que han contribuido a construir y proyectar la región.

Lea además: Esta es la crisis que vive La Parada y la tensión por la dureza de controles de la DIAN a compras de venezolanos

Del pasado hacia nuevas oportunidades

Para el Gran Santander, la construcción de esta identidad también tiene una dimensión económica. Una región que logra reconocerse y presentar de manera conjunta sus atributos puede fortalecer su capacidad para atraer visitantes, inversiones y nuevas oportunidades comerciales.

La apuesta busca, además, que el relato regional no se limite a los hechos históricos, sino que incorpore la realidad de los municipios, las actividades productivas, el patrimonio cultural, los ecosistemas estratégicos, entre otros aspectos. y las iniciativas de quienes actualmente están construyendo el futuro del territorio.

La presentación de la Marca Región será, así, el punto de partida de una estrategia que pretende llevar al país una imagen conjunta de Santander y Norte de Santander: dos departamentos con historias particulares, pero con suficientes vínculos para reconocerse dentro de un mismo territorio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Panorama en Campo Verde tras las lluvias
Desbordamientos, caos vial y pérdidas materiales, los estragos que dejaron las fuertes lluvias
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El resultado final de la Marca Región del Gran Santander demandó el consenso de todas las comunidades/Foto Cortesía
El Gran Santander busca proyectarse al país con una identidad común
Orlando Carvajal
Capturados Familia P.
Capturados Familia P.
El pasado de Johana, la embarazada que encabeza captura de integrantes de la Familia P, en Cúcuta
La Opinión