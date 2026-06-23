Acusan a implicado en crimen de Miguel Uribe por homicidio de hombre en Bogotá

Elder José Arteaga Hernández, alias "Chipi", una de las figuras clave en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable de ordenar el homicidio de un hombre en la localidad de Engativá, Bogotá.

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Según la investigación, "Chipi" habría contactado telefónicamente a una persona y le ofreció cuatro millones de pesos para que ejecutara el crimen. Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar los detalles del ataque, ocasión en la que le entregó dos millones de pesos como anticipo y le mostró una fotografía de la víctima.



El día de los hechos, Elder José Arteaga habría ubicado a la víctima en un establecimiento comercial, citó al atacante cerca del lugar y le entregó el arma con la que finalmente se cometió el crimen, perpetrado en la madrugada en el barrio El Muelle, en Engativá.

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De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio se habría originado en una disputa violenta por el control del narcomenudeo en el occidente de la ciudad.



Este hombre enfrenta otra investigación por su presunto papel como articulador logístico del atentado contra Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia.

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De la misma manera, el pasado 20 de mayo fue condenado a 21 años por el crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024, en Medellín (Antioquia).



Arteaga se declaró culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, se encontraba en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que le propinó ocho disparos

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