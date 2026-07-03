Autoridades intervienen caso de hombre que lanzó amenazas contra niños en Medellín

Un video que circuló en redes sociales, en el que un hombre, de unos 30 años, aseguraba haber asesinado a cuatro niños y amenazaba con violar a otros más, generó estupor y temor en Medellín.



El concejal Andrés Tobón fue una de las personas que denunció la situación y pidió la actuación inmediata de las autoridades.

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“No sabemos si esta persona presenta algún problema de salud mental o cuál sea su situación, pero el caso ya fue compartido con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para actuar y evitar que cualquier circunstancia suceda”, expresó el concejal en su publicación”, indicó el corporado.



Luego de publicado el contenido, las autoridades emprendieron la búsqueda de estas personas, y fueron hasta el corregimiento San Antonio de Prado, donde lo ubicaron en una vivienda de esa zona del suroccidente de la ciudad. Allí se percataron de que el sujeto tenía considerables problemas de salud mental.

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De acuerdo con el reporte inicial, las supuestas confesiones y amenazas no se materializaron y fueron parte del trastorno en la salud mental de quien las profirió.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio el parte de tranquilidad, indicando que las secretarías de Seguridad y Salud hicieron presencia en la residencia del sujeto y estaban revisando la situación.



“Ya fue controla la situación. Actuamos de manera inmediata. Se hizo análisis y se habló con la madre (de quien hace la amenaza), que no estaba en ese momento. Intervenimos de manera inmediata. A través de la Secretaría de Salud se hizo la visita y esta persona fue remitida a un centro de salud especializado en San Cristóbal”, indicó el alcalde de Medellín.

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Bloque de preguntas y respuestas:



¿Qué pasó con el hombre que apareció en un video amenazando con matar y abusar de niños en Medellín?



Tras la difusión del video en redes sociales, las autoridades localizaron al hombre en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado. Según el reporte oficial, la situación fue intervenida de manera inmediata y el hombre fue remitido a un centro de salud especializado debido a problemas de salud mental identificados durante la atención.



¿Las autoridades confirmaron que el hombre había asesinado o abusado de niños en Medellín?



No. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las supuestas confesiones y amenazas realizadas en el video no se materializaron. El reporte inicial señala que esas afirmaciones estuvieron relacionadas con el trastorno de salud mental que presenta la persona.



¿Dónde fue ubicado el hombre que generó alarma con el video en Medellín?



Las autoridades encontraron al hombre en una vivienda ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el suroccidente de Medellín, luego de iniciar su búsqueda tras la circulación del video en redes sociales.

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