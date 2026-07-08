Condenan a cinco mujeres por cirugías estéticas ilegales

La Fiscalía General de la Nación confirmó las sentencias condenatorias contra cinco mujeres que integraban una red señalada de realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad en Medellín (Antioquia). Según el ente acusador, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las hoy condenadas realizaron numerosos procedimientos estéticos a mujeres en quirófanos improvisados en casas.

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“Luego de aceptar los cargos formulados en imputación por la Fiscalía General de la Nación, las integrantes de una red dedicada a realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad en Medellín (Antioquia), fueron condenadas por las afectaciones ocasionadas a varias mujeres”, confirmó el organismo judicial.

Se trata de las señaladas articuladoras, Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón; y de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.

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Entre abril de 2023 y mayo de 2024, dice la Fiscalía, estas personas se articularon para contactar ciudadanas de diferentes edades, la mayoría por redes sociales, y convencerlas de acudir a sus consultorios para realizarse una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea. 55 mujeres que creyeron en este ofrecimiento acudieron a casas de familia acondicionadas con salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar tratamientos quirúrgicos invasivos. Más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas Tobón asumía los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos.

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Entretanto, Bedoya Acevedo, Arango Garrillo y Chaverra Jaramillo intervenían en los procedimientos estéticos, realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos.

Las cinco involucradas reconocieron los hechos documentados por la Fiscalía. En ese sentido, fueron condenadas, según su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa; y deberán cumplir penas entre 83 y 88 meses de prisión.

Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, toda vez que no aceptó este cargo. La sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Con información de El Universal.

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