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Envían a la cárcel a auxiliar de enfermería acusado de abusar sexualmente de una paciente
La Fiscalía señaló que el trabajador de la salud habría aprovechado el estado de indefensión de la víctima en un centro asistencial de Bogotá.
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crojas
Cinco presuntos integrantes de una estructura criminal fueron enviados a la cárcel.
Colprensa
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Lunes, 20 de Julio de 2026

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nelson Fabián Sáenz Santamaría, auxiliar de enfermería acusado de abusar sexualmente de una paciente bajo su cuidado en un centro asistencial de Bogotá, informó la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de junio en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos del centro médico, donde el procesado se habría aprovechado de su rol como profesional de la salud y del estado de indefensión de la víctima, quien por su condición médica no tenía capacidad de oponer resistencia.

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La Fiscalía sostuvo que registros audiovisuales, entrevistas y una inspección judicial al lugar de los hechos permitieron reconstruir el momento en que Sáenz Santamaría habría ingresado a la sala y cometido las conductas en contra de la voluntad de la paciente.

Con base en ese material probatorio, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir, agravado. El procesado no aceptó el cargo.

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