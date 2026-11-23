Gabriel Alberto Cárdenas, el estudiante de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de noviembre en Bogotá, fue encontrado sin vida este lunes 23 de noviembre en el Salto del Tequendama, según informó Blu Radio.

Después de cuatro días de búsqueda y de los llamados de sus familiares, los Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo y realizaron las labores de recuperación del cuerpo. Según la información conocida, el joven tenía consigo sus documentos de identidad, que permitieron establecer sus datos.

Uno de los nuevos elementos que se conoció sobre el caso es una grabación de una cámara de seguridad ubicada cerca de la carretera del Salto del Tequendama. En las imágenes, aparentemente, se observa a Gabriel caminando por ese sector el 19 de noviembre.

Lea aquí: Ataque con drones y explosivos contra estación de Policía en Curumaní, Cesar

En el video el joven también se devuelve por la zona de la berma, donde se encontraban algunos trabajadores de la malla vial. Esta grabación podría aportar información para reconstruir los últimos movimientos del estudiante y establecer cómo llegó hasta ese lugar.

¿Qué se sabía de la desaparición de Gabriel Cárdenas?