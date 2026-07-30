Lo grabaron llevándose una silla y al día siguiente lo encontraron muerto

Cada vez es más común y accesible la instalación de redes de cámaras de seguridad en establecimientos comerciales e inmuebles privados, entre otros, todo con el objetivo de mantener seguros los espacios y evitar situaciones adversas o emergencias.

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También han permitido la obtención de pruebas de hechos delincuenciales como agresiones físicas, asesinatos y hurtos; imágenes que rápidamente son publicadas en las redes sociales y se vuelven virales, causando rechazo e indignación.

El pasado martes 28 de julio fue grabado, a las 10: 50 de la noche, lo que sería el robo de una silla en la terraza de una vivienda. Se desconoce si los propietarios del inmueble informaron a las autoridades sobre el hecho ocurrido en El Banco, Magdalena, y si fueron quienes subieron a las redes sociales el video donde captan a un hombre llevándose dicho elemento.

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Hallaron asesinado a machetazos a hombre que salió en video

Lo cierto es que horas después, es decir, en la tarde del miércoles 29, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, en una zona enmontada de la vereda Sabana de Las Flores en El Banco, Magdalena. En primera instancia se desconocía su identidad, pero luego se supo que se trataba de Miguel Ángel Rodríguez, de 56 años.

Se conoció que lo asesinaron a machetazos y que vivía en esa población. Los pobladores aseguran que tenía problemas con el licor y con frecuencia hurtaba elementos de poco valor de las casas, sobre todo cuando estaba ebrio. Pese a esas afirmaciones, las autoridades no han confirmado si tenía dichos señalamientos o denuncias en contra.

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Por redes sociales han catalogado el homicidio como un exceso y crueldad, considerando que pudieron quitarle la vida por hurtar la silla y que no era necesario acabar con él a machetazos y abandonar a la víctima a su suerte en una zona apartada. Los hechos están en manos de las autoridades y serán ellos quienes determinen qué ocurrió.

Con información de El Universal.

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