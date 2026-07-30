Tragedia en vuelo: dos personas murieron al caer de un parapente en Cauca

Lo que era una actividad de turismo, recreación y alegría, se convirtió en una tragedia en el municipio de Piendamó, Cauca, cuando dos jóvenes murieron al caer de un parapente en el sector conocido como Torre Farallones, ubicado en zona rural del corregimiento de Tunía.

Lo que se sabe por ahora es que Mary Inés Ussa Sarria, de 31 años, se encontraba en la zona realizando turismo y decidió subir a un parapente bajo las instrucciones de Jhon Javier Zúñiga, profesional en parapentes y con varios años de experiencia.

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De acuerdo con la información preliminar, los jóvenes realizaban un vuelo cuando, tras alcanzar una altura considerable, el parapente presentó una falla que provocó la caída al suelo. De inmediato organismos de socorro y la comunidad en general llegaron al sitio de la caída y trasladaron a los jóvenes a un hospital; sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para evitar los fallecimientos.

Más detalles del accidente en parapente que dejó dos muertos

Las autoridades investigan el accidente para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades. La empresa para la que, al parecer, laboraba Jhon Zúñiga no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido y se espera que lo haga en las próximas horas. Cabe mencionar que el sitio donde ocurrió la tragedia es usado para el vuelo de parapentes diariamente.

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Jhon era oriundo de Balboa, Cauca, donde sus familiares, amigos y conocidos lo recuerdan como un joven apasionado por el vuelo y una persona que dedicó gran parte de su vida a compartir su experiencia en el parapentismo. Aseguran que Jhon murió haciendo lo que más amaba.

Mary Inés, por su parte, era una chica que amaba compartir con la naturaleza, viajar y vivir nuevas experiencias: volar era una de las más deseas y fue lo que hizo antes de partir de este mundo. La joven era de Piendamó y, al parecer, no era la primera vez que practicaba parapentismo.

Con información de El Universal.

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