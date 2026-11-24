Las autoridades investigan la muerte de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el domingo 22 de noviembre en un apartamento de un conjunto residencial al norte de Bogotá. Las fallecidas eran integrantes de una misma familia: una madre y sus dos hijas. En el inmueble fueron hallados un frasco que contendría cianuro y un manuscrito, elementos que hacen parte de la investigación.

Las mujeres fueron identificadas como María Victoria Cuellar De Scioville, una adulta mayor, y sus hijas Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar, según información conocida por Semana a partir de fuentes policiales. Las tres tenían 83, 59 y 54 años, respectivamente, y residían en el apartamento 204 de la torre 2 del conjunto residencial Altos del Moral.

El caso se conoció luego de que habitantes del edificio y trabajadores de aseo reportaran durante varias semanas olores fuertes que provenían del inmueble. La situación llevó a la administración de la copropiedad a hacer seguimiento y a comunicarse con el propietario del apartamento para verificar qué ocurría.

De acuerdo con la cronología divulgada por la empresa administradora HSG, hacia las 4:00 de la tarde del domingo 22 de noviembre, y después de recibir el reporte formal y obtener la autorización del dueño, la Policía y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos ingresaron a la vivienda.

En el interior encontraron los cuerpos de las tres mujeres, que estaban tendidos en el suelo. Los organismos de emergencia aseguraron el lugar y dieron aviso a las autoridades judiciales para que adelantaran los procedimientos correspondientes.

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¿Qué se sabe sobre las causas de las muertes?