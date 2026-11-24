Las autoridades investigan la muerte de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el domingo 22 de noviembre en un apartamento de un conjunto residencial al norte de Bogotá. Las fallecidas eran integrantes de una misma familia: una madre y sus dos hijas. En el inmueble fueron hallados un frasco que contendría cianuro y un manuscrito, elementos que hacen parte de la investigación.
Las mujeres fueron identificadas como María Victoria Cuellar De Scioville, una adulta mayor, y sus hijas Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar, según información conocida por Semana a partir de fuentes policiales. Las tres tenían 83, 59 y 54 años, respectivamente, y residían en el apartamento 204 de la torre 2 del conjunto residencial Altos del Moral.
El caso se conoció luego de que habitantes del edificio y trabajadores de aseo reportaran durante varias semanas olores fuertes que provenían del inmueble. La situación llevó a la administración de la copropiedad a hacer seguimiento y a comunicarse con el propietario del apartamento para verificar qué ocurría.
De acuerdo con la cronología divulgada por la empresa administradora HSG, hacia las 4:00 de la tarde del domingo 22 de noviembre, y después de recibir el reporte formal y obtener la autorización del dueño, la Policía y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos ingresaron a la vivienda.
En el interior encontraron los cuerpos de las tres mujeres, que estaban tendidos en el suelo. Los organismos de emergencia aseguraron el lugar y dieron aviso a las autoridades judiciales para que adelantaran los procedimientos correspondientes.
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¿Qué se sabe sobre las causas de las muertes?
Las primeras informaciones conocidas sobre el caso apuntaron a que las mujeres habrían muerto por el consumo de cianuro. Sin embargo, los investigadores todavía deben establecer con certeza las circunstancias de los fallecimientos y confirmar si esa sustancia fue la causa de las muertes.
Entre los elementos encontrados en el apartamento están un frasco que contendría cianuro y un manuscrito o carta que habrían dejado las mujeres. Estos materiales fueron incorporados a las diligencias judiciales y serán analizados como parte de la investigación.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encargó de realizar la inspección técnica del inmueble, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios. Las autoridades también adelantan verificaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer los antecedentes de las mujeres.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que, desde el 18 de octubre, las tres residentes no tenían activo el reconocimiento facial en el sistema de control de acceso del conjunto. Este mecanismo permite verificar el ingreso de los habitantes a las instalaciones y a las torres del edificio.
Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad de la copropiedad y buscan establecer contacto con familiares de las fallecidas.
¿Qué dijo la administración?
En un comunicado, HSG explicó que coordinó con el propietario la autorización para ingresar al apartamento y gestionó la presencia de la Policía y los Bomberos. También señaló que acompañó el procedimiento junto con el personal de seguridad privada del conjunto.
La administración expresó su solidaridad con el propietario y pidió a los residentes mantener la calma, facilitar el trabajo de los investigadores y abstenerse de difundir versiones que no hayan sido confirmadas por las autoridades.
Mientras avanzan las diligencias, los habitantes del conjunto anunciaron la realización de un novenario en memoria de las tres mujeres, que comenzaría en la noche de este lunes 23 de noviembre.