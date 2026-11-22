Más de 1.000 personas recibieron atención médica

Las cifras de víctimas fueron divulgadas por Keisham Meghachandra Singh, líder del partido del Congreso Legislativo en Manipur, quien señaló que más de 600 personas ingresaron a centros médicos el viernes y otras 300 fueron hospitalizadas durante el sábado.

El dirigente también cuestionó la actuación de las autoridades regionales y responsabilizó al Departamento de Impuestos Especiales del Gobierno de Manipur por lo ocurrido. Además, solicitó la creación de una comisión de investigación para esclarecer las circunstancias de la intoxicación.

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Según las primeras informaciones, el licor habría sido mezclado con metanol, una sustancia tóxica que puede provocar daños graves en el organismo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran afectaciones en el funcionamiento de los riñones.

Autoridades investigan el origen del licor adulterado

Ante la emergencia, el encargado político de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, visitó varios centros asistenciales para conocer el estado de los pacientes y ordenó abrir una investigación oficial con el propósito de establecer responsabilidades.

Asimismo, las autoridades sanitarias enviaron un equipo médico especializado al distrito de Chandel para reforzar la atención de los afectados.

Por su parte, la Policía informó que el licor presuntamente consumido por las víctimas habría salido de la localidad de Sugnu, en el distrito vecino de Kakching. También descartó que existieran centros de destilación clandestina en la zona donde se presentó la intoxicación.

Autoridades piden evitar bebidas de origen desconocido

Mientras avanzan las investigaciones, la administración regional hizo un llamado a la población para evitar el consumo de bebidas alcohólicas de procedencia dudosa.

También recomendó acudir de inmediato a un centro médico ante la aparición de síntomas como vómitos, dolor abdominal, mareos o visión borrosa, señales que pueden estar relacionadas con una intoxicación por metanol.

La investigación busca determinar cómo se produjo la distribución de la bebida adulterada y quiénes estarían detrás de su elaboración y comercialización.

Tomado de El Universal.