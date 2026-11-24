Un apagón de gran magnitud afecta al departamento de Nariño y mantiene sin energía eléctrica a decenas de municipios, tanto en sus zonas urbanas como rurales. Entre los principales afectados están Pasto, Ipiales, Tumaco, Potosí, Aldana, Carlosama, Guachucal y Cumbal. Según los reportes preliminares, la suspensión del servicio impactaría aproximadamente al 90 % de la población departamental, según reveló el medio local El Contraste Noticias y La FM.

La emergencia se reportó en las últimas horas y continúa en desarrollo. Miles de habitantes permanecen sin electricidad, mientras se desconoce cuánto tiempo tardará en restablecerse el servicio.

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Cedenar, la empresa encargada de la distribución de energía en la región, trabaja en la atención de la contingencia. Sin embargo, hasta el momento no ha informado las causas del apagón ni ha entregado un estimado sobre el tiempo que tomará recuperar el suministro en las zonas afectadas.

La falta de información sobre el origen y la duración de la emergencia mantiene la incertidumbre entre los habitantes de Nariño, que esperan un pronunciamiento oficial de Cedenar. Se prevé que en las próximas horas se conozcan detalles sobre las causas técnicas de la falla y el avance de los trabajos para restablecer el servicio.