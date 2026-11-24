Un cambio de planes sufrió la agenda del presidente Abelardo de la Espriella este martes, a causa de las inesperadas situaciones de orden público que vive el país.



Ante los últimos acontecimientos, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el presidente llegará en pocos minutos a Cartagena junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y todos los miembros de la Cúpula Militar y de Policía para ponerse al frente de la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana.



Este es el segundo cambio que tiene la agenda del mandatario, la cual estaba inicialmente con una visita al Guaviare para presidir un consejo de seguridad.



Inicialmente, llegó al Meta luego del atentado terrorista con carrobomba de las disidencias de Iván Mordisco, que dejaron la sede de la gobernación en una afectación del 60% y un saldo de 20 personas heridas.



Posteriormente llegó al departamento del Guaviare para cumplir la agenda conocida inicialmente y finalmente aterrizará en Cartagena, para evaluar la situación de rehenes que aún no tiene solución luego de completar más de 8 horas.

Lea aquí: ¿Cómo se planeó el asalto al Éxito de Cartagena? Estas son las cinco pistas de la investigación

Según lo conocido, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a un centro comercial para robar un carro de valores desde las 8 de la mañana de este martes. Sin embargo, tras ser descubiertos por las autoridades empezaron la toma de rehenes en el local de almacenes Éxito.



De los más de 30 rehenes que inicialmente estarían dentro del establecimiento comercial como rehenes, durante el día se ha realizado la liberación preliminar de al menos 7 personas de avanzada edad.



Aun así, los secuestradores, que serían de delincuencia común, exigen una millonaria suma de dinero y un vehículo para huir de la justicia. La situación permanece tensa y en medio de negociaciones con las autoridades para la espera de un desenlace positivo.