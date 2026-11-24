La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exministro del Interior Armando Benedetti, por las “expresiones injuriosas” que dirigió a la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, durante una entrevista en vivo con W Radio, mientras se adelantaba un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.



La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que consideró que existen elementos para investigar disciplinariamente al exfuncionario por presuntamente incumplir la prohibición de proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra otros servidores públicos.



Los hechos se remontan a la mañana del pasado 11 de noviembre de 2025 en que la magistrada Lombana dirigía una diligencia de allanamiento en la residencia de Benedetti. En medio del procedimiento, el entonces ministro intervino en la emisora y se refirió a la funcionaria con expresiones como “loca demente” y “delincuente”, entre otros calificativos.



En la resolución, la Procuraduría reprodujo parte de las declaraciones del entonces ministro en las que dijo que “la señora magistrada Lombana que está loca demente y es una delincuente al mandar allanar hoy la casa mía”. Más adelante, Benedetti afirmó: “Me acaban de decir que le acaban de quitar el celular a mi esposa para incomunicármela vea lo que hace esa loca hijueputa”.

Lea aquí: Minambiente pidió a bioparques y zoológicos encontrar espacios para hipopótamos

Según las declaraciones de Benedetti para ese momento, Lombana había sido recusada en dos oportunidades por investigaciones que adelantaba en su contra, aun cuando había dejado de ser Senador en 2022.



De acuerdo con su versión en dicha entrevista, Benedetti afirmó que "ella no tenía por qué hacerlo, por eso ella es una delincuente (...) Ella ha investigado 50 familiares míos (...) quien me salva de este monstruo de loca".



Para el Ministerio Público, las expresiones traspasaron el ámbito privado, pues fueron difundidas a través de un medio de comunicación de alcance masivo. La Sala sostuvo que el entonces funcionrio utilizó ese espacio para atacar públicamente a una funcionaria judicial que cumplía una orden dentro de un proceso penal.



“El ministro, al pronunciarse en el medio de comunicación sobre la actuación de la magistrada en su residencia, en los términos peyorativos, ofensivos e insultantes en que lo hizo, sabía que estaba realizando un proceder ilícito”, señala textualmente la decisión.

Lea también: Procuraduría pide a Nueva EPS y Sanitas garantizar entrega de medicamentos

La Procuraduría también consideró que, por su condición de ministro, Benedetti tenía un deber reforzado de respeto hacia los demás servidores públicos y hacia la administración de justicia. En ese sentido, concluyó que sus declaraciones afectaron la honra, el buen nombre y la dignidad de Lombana, además de comprometer la imagen de la Rama Judicial.



Durante la investigación, la defensa sostuvo que la Procuraduría no tenía competencia para adelantar el proceso porque Benedetti se había pronunciado como “ciudadano, esposo y padre”, en medio de una situación que consideraba arbitraria, y no en ejercicio de sus funciones como ministro.



La Sala rechazó ese argumento, y sostuvo que “dicha postura es equivocada, pues desconoce que la ley, conforme el artículo 212 del CGD, le confiere competencia a la Procuraduría para, a través de una investigación, precisamente, «determinar si [la conducta] es constitutiva de falta disciplinaria» y, de no tenerla, proferir la terminación de la actuación, decisión que también implica la existencia de competencia legal”.