El intento de asalto a un carro de valores mantiene en máxima alerta a Cartagena. Lo que inicialmente habría sido un plan para robar el dinero de la recaudación comercial del almacén Éxito de La Castellana se convirtió en una toma de rehenes.
La emergencia se registra este martes sobre la avenida Pedro de Heredia. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, un grupo de hombres armados pretendía interceptar un vehículo transportador de valores que llegaba para recoger el dinero correspondiente a las operaciones comerciales del día anterior.
Sin embargo, el plan quedó al descubierto cuando las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y los operadores activaron los botones de pánico.
La alerta movilizó a la Policía cuando los hombres armados todavía se encontraban en el establecimiento.
Al lugar llegaron grupos especiales de la Fuerza Pública. El operativo cuenta con patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena, unidades antiexplosivos con guías caninos, apoyo aéreo de aeronaves de la Fuerza Pública y refuerzos de las Fuerzas Militares.
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Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona y la operación es liderada directamente desde el lugar por el subdirector general de la Policía Nacional, el mayor general Norberto Mujica Jaime.
Al verse cercados, varios de ellos se refugiaron dentro del almacén y retuvieron a clientes y trabajadores. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que son 30 las personas secuestradas, de las cuales nueve han sido liberadas, según la Policía.
La dimensión de la emergencia obligó al despliegue de unidades especializadas de la Policía, la Armada y las Fuerzas Militares.
Al menos 35 integrantes de fuerzas especiales llegaron al lugar con una instrucción concreta: rescatar a todos los retenidos y someter a los responsables.
Mientras los uniformados concentran sus esfuerzos en garantizar la vida de quienes permanecen dentro del establecimiento, los primeros testimonios y la información conocida sobre el frustrado asalto dejan cinco líneas de investigación que pueden resultar determinantes para identificar a los responsables.
1. El ingreso por la parte trasera: ¿cómo conocen las instalaciones?
La primera pista estuvo en la manera como los hombres armados ingresaron al establecimiento. Una mujer que se encontraba trabajando en el lugar relató a El Tiempo que los responsables no utilizaron las entradas habituales de los clientes, sino que llegaron por la parte posterior, una zona empleada por los trabajadores para acceder a las instalaciones internas.
La testigo contó que la situación fue advertida inicialmente por un empleado de un establecimiento vecino, quien salió corriendo para alertar a quienes estaban cerca.
“Cuando estábamos trabajando llegó un muchacho de Dollarcity que iba para la bodega. Cuando se dio cuenta de que estaban los muchachos salió corriendo y nos dijo: “están atracando, están atracando”, relató.
Algunos trabajadores intentaron evacuar a las personas, pero no todos reaccionaron a tiempo. Momentos después, los hombres armados cerraron los accesos y quienes permanecían dentro quedaron atrapados.
Cuando le preguntaron a la mujer si los responsables parecían conocer el establecimiento, respondió que “ya conocían todo”.
2. El carro de valores: ¿quién les había informado sobre la operación de recolección del dinero?
La segunda pista conduce directamente al objetivo inicial del asalto. Tanto la versión entregada por el presidente Abelardo de la Espriella como el testimonio conocido coincidieron en que los hombres armados pretendían interceptar el carro de valores que llegaría al establecimiento.
Según el mandatario, el vehículo tenía previsto recoger el dinero correspondiente a las operaciones comerciales del día anterior. La testigo también aseguró que los responsables no parecían tener como propósito inicial atacar a los clientes o robar directamente en las cajas del almacén, sino que “iban por el carro de valores”.
Incluso sostuvo que los hombres parecían estar esperando un movimiento específico relacionado con la llegada de ese vehículo.
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Este elemento resultaba fundamental porque obligaba a establecer de dónde había salido la información que habría permitido preparar el golpe.
Los investigadores avanzan en reconstruir los horarios de recolección, los protocolos de seguridad, los recorridos del vehículo y las personas que conocían la operación logística.
También en establecer si los responsables habían hecho seguimiento previo al carro de valores, si conocían el momento exacto de su llegada o si habían recibido información anticipada sobre el procedimiento de recolección.
3. El reconocimiento previo: ¿cuánto tiempo llevaban preparando el asalto?
La tercera pista está relacionada con las posibles labores de vigilancia e inteligencia criminal que habían precedido al intento de robo.
De acuerdo con fuentes judiciales, el conocimiento de los accesos internos, la aparente espera del carro de valores y la presencia de varios hombres armados son elementos que obligan a examinar si había existido una preparación previa. A esto se sumaba un dato que debía ser contrastado.
De la Espriella señaló que las cámaras de seguridad habían advertido movimientos sospechosos.
La secuencia de esas alertas resulta importante para establecer cuándo aparecieron los primeros indicios de una posible operación criminal y si correspondían efectivamente a los hombres que protagonizaron la toma.
4. Los botones de pánico: ¿qué ocurrió cuando se descubrió el plan?
La cuarta pista que ya siguen las autoridades está en la secuencia exacta de los primeros minutos de la emergencia y, particularmente, en la reacción de los responsables cuando se activaron los sistemas de alarma.
Según la reconstrucción preliminar, las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y los operadores activaron los botones de pánico.
La alerta permitió la llegada de la Policía cuando los hombres armados todavía estaban dentro del establecimiento.
El presidente De la Espriella aseguró que los responsables se quedaron sin una salida clara y terminaron refugiándose en uno de los locales, donde retuvieron a las personas que encontraron en el lugar.
Ese momento era determinante para establecer si la toma de rehenes había hecho parte del plan original o si había sido una reacción ante el fracaso del asalto al carro de valores.
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La diferencia era importante. Si la retención de las personas había sido una decisión improvisada, los investigadores tendrían que establecer qué había ocurrido entre la llegada de la Policía y el momento en que los delincuentes decidieron cerrar los accesos y controlar a los clientes y trabajadores.
Para ello, las grabaciones de las cámaras, los registros de activación de los botones de pánico y las comunicaciones entre los operadores de seguridad y la Policía serían fundamentales.
Esa reconstrucción permitiría establecer cuántos minutos habían transcurrido entre la primera alerta y la llegada de los uniformados, por dónde se habían movilizado los asaltantes, cómo habían reaccionado al sentirse descubiertos y en qué momento habían decidido refugiarse dentro del almacén y retener a las personas.
También sería necesario establecer si habían intentado interceptar el carro de valores antes de que la Policía llegara al lugar o si el vehículo nunca había alcanzado a ingresar a la zona donde debía realizar la recolección.
5. El número de implicados y sus posibles apoyos: ¿actuaban solos o tenían una estructura detrás?
La quinta pista está relacionada con la identificación de los responsables, el número de participantes y la posible existencia de una red de apoyo fuera del establecimiento.
Hasta ese momento, la información conocida no permitía establecer con certeza cuántos hombres habían ingresado al almacén, quiénes estaban armados ni si había otras personas encargadas de vigilar los alrededores o facilitar una eventual fuga.
La revisión de las grabaciones de seguridad del almacén y de los establecimientos cercanos serán importante para reconstruir los desplazamientos antes y después del ingreso de los hombres armados.
También sería necesario establecer si habían utilizado vehículos para llegar al lugar, si tenían una ruta prevista de salida y si contaban con apoyo logístico.
Las autoridades tratan de identificar a cada uno de los participantes y establecer si existían conexiones con otras estructuras delincuenciales.
En medio de la emergencia también circuló información sobre una supuesta carta en la que los responsables exigían 7.000 millones de pesos para liberar a los retenidos y planteaban condiciones para abandonar el lugar. Sin embargo, la autenticidad de ese documento y la existencia de esa exigencia no están confirmadas oficialmente.
Mientras avanza el operativo, la Policía pide a la ciudadanía no difundir versiones sin confirmar y aseguraba que su prioridad era proteger la vida de todas las personas retenidas.
La institución también desmiente los reportes que circulaban sobre supuestos heridos o fallecidos dentro del almacén. La situación obligó a desplegar capacidades especiales en Cartagena.
Tomado de El Colombiano.
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