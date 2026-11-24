El intento de asalto a un carro de valores mantiene en máxima alerta a Cartagena. Lo que inicialmente habría sido un plan para robar el dinero de la recaudación comercial del almacén Éxito de La Castellana se convirtió en una toma de rehenes.

La emergencia se registra este martes sobre la avenida Pedro de Heredia. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, un grupo de hombres armados pretendía interceptar un vehículo transportador de valores que llegaba para recoger el dinero correspondiente a las operaciones comerciales del día anterior.

Sin embargo, el plan quedó al descubierto cuando las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y los operadores activaron los botones de pánico.

La alerta movilizó a la Policía cuando los hombres armados todavía se encontraban en el establecimiento.

Al lugar llegaron grupos especiales de la Fuerza Pública. El operativo cuenta con patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena, unidades antiexplosivos con guías caninos, apoyo aéreo de aeronaves de la Fuerza Pública y refuerzos de las Fuerzas Militares.

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Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona y la operación es liderada directamente desde el lugar por el subdirector general de la Policía Nacional, el mayor general Norberto Mujica Jaime.

Al verse cercados, varios de ellos se refugiaron dentro del almacén y retuvieron a clientes y trabajadores. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que son 30 las personas secuestradas, de las cuales nueve han sido liberadas, según la Policía.

La dimensión de la emergencia obligó al despliegue de unidades especializadas de la Policía, la Armada y las Fuerzas Militares.

Al menos 35 integrantes de fuerzas especiales llegaron al lugar con una instrucción concreta: rescatar a todos los retenidos y someter a los responsables.

Mientras los uniformados concentran sus esfuerzos en garantizar la vida de quienes permanecen dentro del establecimiento, los primeros testimonios y la información conocida sobre el frustrado asalto dejan cinco líneas de investigación que pueden resultar determinantes para identificar a los responsables.

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