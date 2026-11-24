Después de varios días en los que tuvo que salir a explicar unos mensajes que recibió en 2025 tras una cadena de montajes de parte de activistas digitales en redes, Paloma Valencia anunció que tomará acciones contra quienes la acusaron de tener información sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

“Muchos me están sugiriendo que vayamos judicialmente contra quienes están destruyendo la honra de las personas. Y tienen toda la razón”, dijo Valencia. “Voy a demandar penalmente a todos aquellos que dijeron que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe”.

Según explicó, su denuncia será de la mano del Centro Democrático: “Vamos a ir tras ellos con el partido en una estrategia jurídica que va a incluir no solamente demandas penales, sino demandas civiles para resarcir el daño que le hicieron a mi buen nombre”.

Además, invitó a otros dirigentes a hacer lo mismo: “Quiero invitar a todos aquellos que son víctimas de bodegas mentirosas a que hagamos lo propio. Porque si la política no se conduce con los límites morales que deben tener las personas, buscaremos que la justicia nos defienda. Que la gente entienda que la política se hace con la verdad y no con la trampa”.

El origen de la polémica