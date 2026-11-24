Después de varios días en los que tuvo que salir a explicar unos mensajes que recibió en 2025 tras una cadena de montajes de parte de activistas digitales en redes, Paloma Valencia anunció que tomará acciones contra quienes la acusaron de tener información sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
“Muchos me están sugiriendo que vayamos judicialmente contra quienes están destruyendo la honra de las personas. Y tienen toda la razón”, dijo Valencia. “Voy a demandar penalmente a todos aquellos que dijeron que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe”.
Según explicó, su denuncia será de la mano del Centro Democrático: “Vamos a ir tras ellos con el partido en una estrategia jurídica que va a incluir no solamente demandas penales, sino demandas civiles para resarcir el daño que le hicieron a mi buen nombre”.
Además, invitó a otros dirigentes a hacer lo mismo: “Quiero invitar a todos aquellos que son víctimas de bodegas mentirosas a que hagamos lo propio. Porque si la política no se conduce con los límites morales que deben tener las personas, buscaremos que la justicia nos defienda. Que la gente entienda que la política se hace con la verdad y no con la trampa”.
El origen de la polémica
El anuncio llega después de que Valencia tuviera que salir a desmentir que sabía de planes contra su excompañero de bancada. Las acusaciones circularon después de que se filtraran unos mensajes que hablaban de un atentado, aunque en ese chat solo se refería a un ataque contra ella. “Yo no tuve información sobre el atentado a Miguel Uribe”, insistió.
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El mensaje en cuestión llegó el 21 de abril de 2025. Un sargento retirado en Caquetá le advirtió sobre un plan de las disidencias de las Farc para atentar contra ella. Según el mensaje, el plan lo organizaba Marcos Calarcá. El remitente también mencionaba a Miguel Uribe y a Paola Holguín como personas a las que apreciaba y que no quería ver expuestas a la violencia; en ese entonces sonaban como posibles candidatos a las elecciones presidenciales.
Valencia explicó que el celular que recibió el mensaje es de uso público y que, por la cantidad de mensajes de la época preelectoral, el mensaje se vio una semana después de que fue enviado. Pidió verificar la información y la conclusión fue que eran datos de oídas, sin elementos suficientes para confirmar que fueran ciertos.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en Bogotá el 7 de junio de 2025, y el senador murió en agosto de ese año. Tras las primeras capturas en Caquetá, Valencia relacionó el mensaje con la posibilidad de obtener información útil y lo entregó a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, viuda del senador, para que se explorara si el remitente o sus contactos podían ayudar a identificar a los responsables.
También negó que el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, la hubiera alertado sobre un ataque contra Uribe Turbay. Según dijo, la llamada del funcionario tuvo que ver también con una amenaza contra ella.
De la Espriella y Uribe salieron a defenderla
La polémica escaló a tal punto que el presidente Abelardo de la Espriella respondió en X a las acusaciones contra Valencia y, en el mismo mensaje, defendió a Carlos Suárez, uno de sus aliados más cercanos, señalado de supuestamente coordinar cuentas de redes sociales a favor del Gobierno.
“El país no está para discusiones menores y sin sustento”, escribió el mandatario, quien aseguró que nadie sensato puede creer que Valencia esté metida en conspiraciones, ni que Suárez participe en complots.
La referencia no es menor: entre quienes difundieron la versión contra Valencia hay activistas digitales y páginas de redes que suelen defender al Gobierno. Algunos han sido vinculados supuestamente con Suárez, aunque no hay prueba de ello.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció. Dijo que De la Espriella le aseguró que no tenía relación con las acusaciones contra Valencia y que le creía. Pidió defender la reputación de la exsenadora para que su nombre no quede ligado al expediente del magnicidio y evitar vincular a funcionarios del Gobierno con lo que calificó como una calumnia.