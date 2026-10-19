La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Ejército frustró un atentado terrorista en el Cauca
Uniformados detectaron un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla.
Authored by
crojas
Ejército frustró un atentado terrorista en el Cauca
Colprensa
Colprensa
Lunes, 19 de Octubre de 2026

Tropas de la Brigada 29 del Ejército frustraron un atentado terrorista en el departamento del Cauca.

Los uniformados detectaron un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla, en la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo.

Lea: FMI advierte que la situación fiscal de Colombia es “insostenible”

Información preliminar da cuenta que los explosivos pertenecerían a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de Néstor Gregorio Verás alias Iván Mordisco.

"El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del @COL_EJERCITO adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos y prevenir afectaciones a la población civil", informó el Ejercito.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Teo Accidente Libertadores
Teo Accidente Libertadores
Solo quedó el visor tras el violento choque contra un árbol que le costó la vida a Teo en Cúcuta
La Opinión
Mesa directiva del Concejo 2027, conformada por Guillermo León (presidente); Sergio Matamoros, Primer Vicepresidente, y Gimena C amacho, segunda vicepresidente./Foto: Cortesía
Mesa directiva del Concejo 2027, conformada por Guillermo León (presidente); Sergio Matamoros, Primer Vicepresidente, y Gimena C amacho, segunda vicepresidente./Foto: Cortesía
¿Se debilita la coalición de Jorge Acevedo en Cúcuta? La elección de la mesa directiva del Concejo dejó dudas sobre sus apoyos
Orlando Carvajal
Camila Osorio
Camila Osorio
Camila Osorio pone fin a su temporada 2026 por una lesión
Gustavo Contreras Sabogal