Cooperativismo, semillero de paz y justicia social en Cúcuta y Colombia

Mientras buena parte del mundo enfrenta conflictos y divisiones, las cooperativas reivindican un modelo basado en la solidaridad. Ese es el mensaje del Día Internacional de las Cooperativas, celebrado hoy bajo el lema ‘Cooperativas para un mundo pacífico’.

Este 4 de julio, el Día Internacional de las Cooperativas busca recordar la labor de estas empresas en el avance de la justicia social, la inclusión y la solidaridad en todo el mundo. Para la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), el tema de este año se alinea con el de la Conferencia Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de 2026.

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El trabajo del sector solidario no solo refleja su capacidad única para unir a las personas, fortalecer la cohesión social y promover sociedades pacíficas e inclusivas, sino que constituye un llamado colectivo del movimiento cooperativo mundial a contribuir activamente a la paz.

“En un contexto actual global en el que predominan los conflictos, la fragmentación social, las desigualdades, la inseguridad económica y una disminución de la confianza, existe una necesidad cada vez más fuerte de tender puentes y apoyar enfoques que favorezcan la cohesión y reconstruyan los vínculos entre las sociedades”, indicó con Confecoop.

La confederación destacó que durante el evento de la ACI, que se desarrollará en Panamá en septiembre, se presentarán las contribuciones de las cooperativas a la paz tendiendo puentes entre las personas, las comunidades y las ideas, y creando espacios inclusivos para la participación.

Según el presidente de la institución, Ariel Guarco, hay quienes eligen la violencia para resolver diversos tipos de conflictos en muchas partes del mundo, pero las cooperativas continúan comprometidas con la paz.

“Estamos convencidos de que donde hay una cooperativa, hay una semilla de paz, democracia, inclusión y equidad, y debemos cultivarlas para que crezcan y se multipliquen en todas las regiones”, agregó.

El papel de las cooperativas se destaca en la Declaración sobre la Paz Positiva, a través de las cooperativas de la ACI de 2019, que hizo un llamado al movimiento a profundizar su compromiso y reforzar las acciones que promueven sociedades pacíficas e inclusivas.

El director general de la ACI, Jeroen Douglas, afirmó que las cooperativas llevan mucho tiempo contribuyendo, no solo a evitar los conflictos, sino a generar justicia, inclusión y confianza, lo que constituye la base fundamental de la paz positiva.

“En todos los sectores y regiones, las cooperativas contribuyen a crear sociedades pacíficas mediante el fortalecimiento de las economías locales, la ampliación del acceso a servicios vitales, la promoción de la participación democrática, la creación de oportunidades para todos y el fomento de la confianza y la solidaridad”, dijo Douglas.

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Aunque las cooperativas nacen en las comunidades locales, hoy forman parte de una red global conectada por la tecnología y la cooperación internacional. Precisamente por ello, el conflicto resulta incompatible con los principios que inspiran este modelo empresarial.

La Alianza Cooperativa Internacional celebra el Día Internacional de las Cooperativas con el objetivo de aumentar la conciencia sobre las contribuciones de estas empresas al desarrollo de las comunidades.

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos bélicos, el movimiento cooperativo insiste en que la participación democrática y la solidaridad siguen siendo herramientas eficaces para construir desarrollo económico y fortalecer la paz desde las comunidades.

El cooperativismo transforma vidas: Coomuldenorte cumple 24 años de servicio

Mientras el cooperativismo celebra su día mundial bajo el lema ‘Cooperativas para un mundo pacífico’, en Norte de Santander una organización solidaria se acerca a los 25 años de trabajo con cerca de 15.000 asociados y presencia en cinco municipios.

Un ejemplo de ese sentido social es la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Colombia (Coomuldenorte), la cual lleva más de dos décadas de labores en Norte de Santander en pro del bienestar de miles de familias.

Para el gerente de Coomuldenorte, Rubén Becerra, el cooperativismo ha evolucionado para responder a las nuevas necesidades de las personas, por lo que hoy es un sector más moderno, cercano e innovador, que incorpora herramientas digitales, fortalece la educación financiera y ofrece soluciones ágiles sin perder su esencia solidaria.

“En estos años, las cooperativas hemos demostrado que es posible crecer de manera sostenible, combinando eficiencia empresarial con compromiso social. La confianza, la participación de los asociados y la construcción de bienestar colectivo siguen siendo nuestra mayor fortaleza, pero ahora con una visión más innovadora y preparada para los retos del futuro”, apuntó.

En el caso de la realidad colombiana, según Becerra, estas organizaciones representan un modelo económico y social que contribuye al desarrollo del país desde los territorios. Añadió que su principal propósito es generar bienestar, promover la inclusión financiera y fortalecer las economías locales.

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“En Colombia, las cooperativas llegan a comunidades donde muchas veces otros actores no lo hacen. Además, promueven valores como la solidaridad, la ayuda mutua y la participación democrática, demostrando que es posible construir con un enfoque humano y sostenible”, recalcó el gerente de Coomuldenorte.

24 años en pro de la región

Rubén Becerra enfatizó que, en Coomuldenorte, se sienten orgullosos de ser parte del movimiento cooperativo que, desde hace más de dos décadas, trabaja por el progreso de Norte de Santander y mejorar la calidad de vida de sus asociados.

La cooperativa fue fundada por un grupo de 52 docentes el 22 de noviembre de 2002 y ya son 15.000 asociados. Este año cumple 24 años de servicio, con agencias en Cúcuta, Ocaña, Chinácota, Toledo y Bucaramanga.

“Muchos de nuestros asociados tienen su emprendimiento y han adquirido créditos con nosotros para impulsar su crecimiento. En otros casos, sus hijos han sacado carreras universitarias apalancándose con el financiamiento que les damos”, agregó el gerente de la Coomuldenorte.

Para el representante del sector solidario, la empresa que dirige es sinónimo de hogar y de familia, en donde juntos trabajan para lograr metas y cumplir sueños, proporcionándoles un respaldo.

Hoy, la organización es un referente en los Santanderes de cómo las cooperativas tiene un papel fundamental como constructoras de puentes, para acercar a las comunidades, fomentar el diálogo e impulsar la resiliencia en un mundo que se ha vuelto cada vez más dividido.