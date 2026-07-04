Cooperativismo, semillero de paz y justicia social en Cúcuta y Colombia

Mientras buena parte del mundo enfrenta conflictos y divisiones, las cooperativas reivindican un modelo basado en la solidaridad. Ese es el mensaje del Día Internacional de las Cooperativas, celebrado hoy bajo el lema ‘Cooperativas para un mundo pacífico’.
Este 4 de julio, el Día Internacional de las Cooperativas busca recordar la labor de estas empresas en el avance de la justicia social, la inclusión y la solidaridad en todo el mundo. Para la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), el tema de este año se alinea con el de la Conferencia Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de 2026.
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El trabajo del sector solidario no solo refleja su capacidad única para unir a las personas, fortalecer la cohesión social y promover sociedades pacíficas e inclusivas, sino que constituye un llamado colectivo del movimiento cooperativo mundial a contribuir activamente a la paz.
“En un contexto actual global en el que predominan los conflictos, la fragmentación social, las desigualdades, la inseguridad económica y una disminución de la confianza, existe una necesidad cada vez más fuerte de tender puentes y apoyar enfoques que favorezcan la cohesión y reconstruyan los vínculos entre las sociedades”, indicó con Confecoop.
La confederación destacó que durante el evento de la ACI, que se desarrollará en Panamá en septiembre, se presentarán las contribuciones de las cooperativas a la paz tendiendo puentes entre las personas, las comunidades y las ideas, y creando espacios inclusivos para la participación.
Según el presidente de la institución, Ariel Guarco, hay quienes eligen la violencia para resolver diversos tipos de conflictos en muchas partes del mundo, pero las cooperativas continúan comprometidas con la paz.
“Estamos convencidos de que donde hay una cooperativa, hay una semilla de paz, democracia, inclusión y equidad, y debemos cultivarlas para que crezcan y se multipliquen en todas las regiones”, agregó.
El papel de las cooperativas se destaca en la Declaración sobre la Paz Positiva, a través de las cooperativas de la ACI de 2019, que hizo un llamado al movimiento a profundizar su compromiso y reforzar las acciones que promueven sociedades pacíficas e inclusivas.
El director general de la ACI, Jeroen Douglas, afirmó que las cooperativas llevan mucho tiempo contribuyendo, no solo a evitar los conflictos, sino a generar justicia, inclusión y confianza, lo que constituye la base fundamental de la paz positiva.
“En todos los sectores y regiones, las cooperativas contribuyen a crear sociedades pacíficas mediante el fortalecimiento de las economías locales, la ampliación del acceso a servicios vitales, la promoción de la participación democrática, la creación de oportunidades para todos y el fomento de la confianza y la solidaridad”, dijo Douglas.
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Aunque las cooperativas nacen en las comunidades locales, hoy forman parte de una red global conectada por la tecnología y la cooperación internacional. Precisamente por ello, el conflicto resulta incompatible con los principios que inspiran este modelo empresarial.
La Alianza Cooperativa Internacional celebra el Día Internacional de las Cooperativas con el objetivo de aumentar la conciencia sobre las contribuciones de estas empresas al desarrollo de las comunidades.
En un escenario internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos bélicos, el movimiento cooperativo insiste en que la participación democrática y la solidaridad siguen siendo herramientas eficaces para construir desarrollo económico y fortalecer la paz desde las comunidades.
El cooperativismo transforma vidas: Coomuldenorte cumple 24 años de servicio
Mientras el cooperativismo celebra su día mundial bajo el lema ‘Cooperativas para un mundo pacífico’, en Norte de Santander una organización solidaria se acerca a los 25 años de trabajo con cerca de 15.000 asociados y presencia en cinco municipios.
Un ejemplo de ese sentido social es la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Colombia (Coomuldenorte), la cual lleva más de dos décadas de labores en Norte de Santander en pro del bienestar de miles de familias.
Para el gerente de Coomuldenorte, Rubén Becerra, el cooperativismo ha evolucionado para responder a las nuevas necesidades de las personas, por lo que hoy es un sector más moderno, cercano e innovador, que incorpora herramientas digitales, fortalece la educación financiera y ofrece soluciones ágiles sin perder su esencia solidaria.
“En estos años, las cooperativas hemos demostrado que es posible crecer de manera sostenible, combinando eficiencia empresarial con compromiso social. La confianza, la participación de los asociados y la construcción de bienestar colectivo siguen siendo nuestra mayor fortaleza, pero ahora con una visión más innovadora y preparada para los retos del futuro”, apuntó.
En el caso de la realidad colombiana, según Becerra, estas organizaciones representan un modelo económico y social que contribuye al desarrollo del país desde los territorios. Añadió que su principal propósito es generar bienestar, promover la inclusión financiera y fortalecer las economías locales.
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“En Colombia, las cooperativas llegan a comunidades donde muchas veces otros actores no lo hacen. Además, promueven valores como la solidaridad, la ayuda mutua y la participación democrática, demostrando que es posible construir con un enfoque humano y sostenible”, recalcó el gerente de Coomuldenorte.
24 años en pro de la región
Rubén Becerra enfatizó que, en Coomuldenorte, se sienten orgullosos de ser parte del movimiento cooperativo que, desde hace más de dos décadas, trabaja por el progreso de Norte de Santander y mejorar la calidad de vida de sus asociados.
La cooperativa fue fundada por un grupo de 52 docentes el 22 de noviembre de 2002 y ya son 15.000 asociados. Este año cumple 24 años de servicio, con agencias en Cúcuta, Ocaña, Chinácota, Toledo y Bucaramanga.
“Muchos de nuestros asociados tienen su emprendimiento y han adquirido créditos con nosotros para impulsar su crecimiento. En otros casos, sus hijos han sacado carreras universitarias apalancándose con el financiamiento que les damos”, agregó el gerente de la Coomuldenorte.
Para el representante del sector solidario, la empresa que dirige es sinónimo de hogar y de familia, en donde juntos trabajan para lograr metas y cumplir sueños, proporcionándoles un respaldo.
Hoy, la organización es un referente en los Santanderes de cómo las cooperativas tiene un papel fundamental como constructoras de puentes, para acercar a las comunidades, fomentar el diálogo e impulsar la resiliencia en un mundo que se ha vuelto cada vez más dividido.
El cooperativismo abre la puerta a tu casa propia
Tener casa propia sigue siendo uno de los principales sueños de las familias colombianas. Sin embargo, el aumento en el costo de la vivienda y la suspensión de algunos subsidios del Gobierno han hecho que alcanzar esa meta sea cada vez más difícil.
En ese panorama, las cooperativas se han consolidado como una alternativa para hacer realidad ese proyecto de vida, gracias a líneas de financiación que, en algunos casos, permiten cubrir hasta el 100% del valor del inmueble y ofrecen condiciones favorables para sus asociados.
A esto se suma que los subsidios de las cajas de compensación pueden complementar el financiamiento, reduciendo el esfuerzo económico de las familias y facilitando el acceso a una vivienda nueva o usada.
¿Por qué elegir una cooperativa para tener vivienda?
- Tasas competitivas. Gracias a su modelo solidario, muchas cooperativas ofrecen condiciones financieras favorables y tasas desde 0,94 % nominal mensual, priorizando el bienestar de sus asociados.
- Financiación a la medida. Algunas cooperativas permiten financiar hasta el 100 % del valor del inmueble, mediante la combinación de líneas de crédito y fondos sociales.
- Más flexibilidad. Es posible realizar abonos extraordinarios al crédito sin penalizaciones y acceder a plazos que facilitan el pago de las cuotas.
- Para vivienda nueva o usada. Las cooperativas financian Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda No VIS.
Más que un crédito, las cooperativas ofrecen acompañamiento para que las familias construyan patrimonio y alcancen una mayor estabilidad financiera.
Por eso, cada vez más colombianos encuentran en el cooperativismo un aliado para convertir el sueño de la vivienda propia en una realidad.
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El cooperativismo reclama igualdad para seguir impulsando el ahorro y el desarrollo
El cooperativismo es sinónimo de crecimiento y desarrollo empresarial y profesional. Por eso, en el Día Internacional de las Cooperativas, se recuerda su rol como facilitadores del ahorro y el financiamiento.
El presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Carlos Ernesto Acero Sánchez, resaltó que estas organizaciones, construidas sobre la base de la solidaridad económica y la autogestión para el desarrollo, cumplen una función esencial en la inclusión económica, el fortalecimiento del tejido social y la generación de bienestar en los territorios.
Sin embargo, manifestó que siguen enfrentando una estructura de supervisión que no se ajusta a su naturaleza, características, heterogeneidad en cuanto a tamaño y actividad económica, dimensión ni propósito.
Los análisis de Confecoop evidencian que las cooperativas de aporte y crédito requieren un entorno de supervisión diferenciado, coherente con su actividad orientada al bienestar y su función social, al tiempo que necesitan acceso oportuno y adecuado a instrumentos que les permitan ser competitivas y sostenibles, como el fondeo especializado, el acceso a tecnología y la interoperabilidad en igualdad de condiciones.
De acuerdo con Carlos Ernesto Acero, más del 85% de estas organizaciones son microempresas. No obstante, son tratadas muchas veces con el mismo nivel de exigencia que actores financieros de mayor tamaño y naturaleza diferente.
“La supervisión debe ser técnica, proporcional al riesgo, a las características de la actividad económica desarrollada y respetuosa de los principios cooperativos. No se trata de eliminar el control, sino de ajustarlo a la realidad operativa de entidades que no captan ahorro del público y que trabajan apalancadas -en buena parte- por los aportes sociales de sus propios asociados”, apuntó.
Otro aspecto importante es la necesidad de avanzar en el reconocimiento estratégico y funcional de las cooperativas de aporte y crédito como actores legítimos del sistema crediticio nacional. No pueden seguir siendo tratadas como figuras residuales ni mantenerse bajo la ambigüedad regulatoria.
Para el presidente ejecutivo de Confecoop, estas cooperativas representan una red de más de 1.250 organizaciones que operan en 137 municipios y que, en conjunto, impactan directa e indirectamente a más de 4 millones de colombianos.
Por lo que hay razones suficientes para que la institucionalidad pública regulatoria, de fomento, fondeo, afianzamiento y supervisión vean con una nueva perspectiva este gran ecosistema de irrigación de servicios, entre ellos, el crédito orientado tanto al consumo como al financiamiento de proyectos productivos a lo largo y ancho del país.
Es importante destacar que este subsector cooperativo empieza a ser caracterizado en los informes de inclusión económica y financiera de la Banca de las Oportunidades como un actor reconocido en el mercado crediticio del país.
Es por ello que estas empresas están llamadas a convertirse en la red de irrigación del crédito productivo hacia los sectores de la economía popular, comunidades organizadas y de pequeños y medianos productores de bienes, servicios y ejecución de obras.
Carlos Ernesto Acero dijo que las cooperativas de aporte y crédito son más que prestadoras de servicios crediticios: democratizan el acceso al crédito, promueven la educación financiera, generan confianza, promueven la autogestión y crean riqueza social y económica en los territorios.
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¿Cómo ahorrar?
Las cooperativas pueden ayudarte a ahorrar. Desde el sector solidario recuerdan que el ahorro sigue siendo una de las principales herramientas para alcanzar metas personales y familiares. Estas son algunas recomendaciones:
- Definir tus objetivos. Para qué quieres ahorrar: un viaje, comprar casa, estudiar…
- Hacer un presupuesto. Anota tus ingresos y gastos fijos y variables, para identificar dónde puedes recortar gastos para ahorrar ese dinero.
- Analizar las tasas de interés. Muchas de estas empresas tienen tasas de interés competitivas en cuentas de ahorro, así como planes de ahorro especiales. Revisa las ventajas y aprovéchalas.
- Tener disciplina. La clave del éxito del ahorro está en la disciplina y la constancia.
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