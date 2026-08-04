Alcalde viaja a Cumbre de Seguridad en Barranquilla con el presidente electo Abelardo de la Espriella

El atentado con carro bomba perpetrado el pasado fin de semana contra el comando de la Policía de Norte de Santander, Denor, marcó un nuevo punto de alerta para la ciudad. En medio de ese panorama, el alcalde Jorge Acevedo viaja hoy a Barranquilla para participar en la cumbre de seguridad convocada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, escenario en el que buscará que las necesidades de la capital de Norte de Santander sean incorporadas en la estrategia nacional que comenzará a ejecutarse tras la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

La reunión congregará a los alcaldes de diez ciudades priorizadas por los altos índices de violencia y criminalidad, con el propósito de construir un bloque de seguridad que permita coordinar acciones entre el Gobierno nacional, las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las administraciones municipales para recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las organizaciones delincuenciales.

“Cúcuta está incluida dentro de este gran bloque de seguridad”, confirmó el alcalde, quien explicó que el encuentro servirá para socializar las líneas estratégicas del nuevo Gobierno y presentar las necesidades específicas de cada territorio antes de que comiencen a implementarse las nuevas políticas de seguridad.

Previo a su desplazamiento, el mandatario encabezó ayer un consejo extraordinario de seguridad con representantes de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, en el que fueron revisadas las propuestas que llevará a la mesa de trabajo nacional.

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Entre las principales solicitudes figura el fortalecimiento de la inteligencia tecnológica, considerada una herramienta fundamental para anticipar y neutralizar las acciones de las estructuras criminales que operan en la región.

La administración municipal también planteará la necesidad de incrementar el pie de fuerza de la Policía y del Ejército para desarrollar una presencia permanente por comunas, especialmente en los sectores con mayores niveles de riesgo.

Otra de las peticiones está relacionada con el mantenimiento, actualización y sostenimiento de las licencias de los equipos de inteligencia, recursos que, según el alcalde, resultan indispensables para apoyar las labores de investigación y seguimiento contra las organizaciones ilegales.

Actualmente, la Alcaldía mantiene un plan de blindaje sobre toda la ciudad, con especial atención en la Comuna 8, donde se han concentrado operativos conjuntos entre las autoridades militares y policiales para contener posibles acciones de los grupos armados.

