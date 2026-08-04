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Alcalde viaja a Cumbre de Seguridad en Barranquilla con el presidente electo Abelardo de la Espriella
El encuentro se produce en un momento de alta tensión para la capital nortesantandereana, apenas días después del atentado con carro bomba contra el comando de Policía de Norte de Santander.
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Jorge Acevedo Peñaloza, alcalde de Cúcuta./Foto: Orlando Carvajal/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Martes, 4 de Agosto de 2026

El atentado con carro bomba perpetrado el pasado fin de semana contra el comando de la Policía de Norte de Santander, Denor, marcó un nuevo punto de alerta para la ciudad. En medio de ese panorama, el alcalde Jorge Acevedo viaja hoy a Barranquilla para participar en la cumbre de seguridad convocada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, escenario en el que buscará que las necesidades de la capital de Norte de Santander sean incorporadas en la estrategia nacional que comenzará a ejecutarse tras la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

La reunión congregará a los alcaldes de diez ciudades priorizadas por los altos índices de violencia y criminalidad, con el propósito de construir un bloque de seguridad que permita coordinar acciones entre el Gobierno nacional, las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía y las administraciones municipales para recuperar el control territorial y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las organizaciones delincuenciales.

“Cúcuta está incluida dentro de este gran bloque de seguridad”, confirmó el alcalde, quien explicó que el encuentro servirá para socializar las líneas estratégicas del nuevo Gobierno y presentar las necesidades específicas de cada territorio antes de que comiencen a implementarse las nuevas políticas de seguridad.

Previo a su desplazamiento, el mandatario encabezó ayer un consejo extraordinario de seguridad con representantes de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, en el que fueron revisadas las propuestas que llevará a la mesa de trabajo nacional.

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Entre las principales solicitudes figura el fortalecimiento de la inteligencia tecnológica, considerada una herramienta fundamental para anticipar y neutralizar las acciones de las estructuras criminales que operan en la región.

La administración municipal también planteará la necesidad de incrementar el pie de fuerza de la Policía y del Ejército para desarrollar una presencia permanente por comunas, especialmente en los sectores con mayores niveles de riesgo.

Otra de las peticiones está relacionada con el mantenimiento, actualización y sostenimiento de las licencias de los equipos de inteligencia, recursos que, según el alcalde, resultan indispensables para apoyar las labores de investigación y seguimiento contra las organizaciones ilegales.

Actualmente, la Alcaldía mantiene un plan de blindaje sobre toda la ciudad, con especial atención en la Comuna 8, donde se han concentrado operativos conjuntos entre las autoridades militares y policiales para contener posibles acciones de los grupos armados.
 

El viernes 7 de agosto se llevará a cabo el Día sin Carro ni motos/Foto archivo
Día sin carro, el 
viernes 7 de agosto

Mientras se pone en marcha la nueva estrategia nacional, la administración municipal anunció un paquete de medidas preventivas que regirá durante la jornada de posesión presidencial.

La principal será la declaratoria del Día sin Carro, que estará vigente entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la noche del 7 de agosto, con el propósito de reducir riesgos para la seguridad y facilitar las labores de control por parte de las autoridades.

A ello se sumará la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero, sin distinción entre hombres y mujeres, medida que comenzará a las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8.

Durante ese mismo periodo tampoco podrán movilizarse vehículos de carga, camiones de mudanzas ni automotores que transporten materiales pesados, como parte del dispositivo preventivo diseñado para disminuir factores de riesgo durante la transición del mando presidencial.

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El alcalde explicó que estas decisiones hacen parte de un plan de blindaje que busca preservar el orden público en una ciudad que continúa enfrentando amenazas derivadas de la presencia de organizaciones criminales en la zona de frontera.

La expectativa de las autoridades locales es que las conclusiones de la Cumbre de Barranquilla se traduzcan en decisiones inmediatas una vez asuma el nuevo Gobierno, de manera que Cúcuta cuente con mayores capacidades operativas, más personal uniformado y mejores herramientas tecnológicas para enfrentar la delincuencia y prevenir hechos como el reciente atentado contra la institución policial.

Para el alcalde Jorge Acevedo, el desafío no se limita a responder a las emergencias, sino a consolidar una estrategia sostenida que permita recuperar la tranquilidad de los habitantes y fortalecer la presencia del Estado en una de las regiones más sensibles del país.
 

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