Estas son las medidas que regirán en Cúcuta tras el atentado contra la Policía

Tras el atentado con explosivos registrado en la madrugada de este sábado contra el comando de la Policía de Norte de Santander, las autoridades de Cúcuta realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que definieron nuevas medidas para fortalecer el orden público y prevenir nuevos hechos violentos.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, expresó su solidaridad con la Policía Nacional y destacó la labor de los uniformados.

“Solo un mensaje de solidaridad con nuestra Policía Nacional. A esa gente que todos los días se entrega, entrega el alma por nuestra seguridad, decirles que gracias y que estamos con ellos”, manifestó.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la restricción del parrillero en motocicleta desde las 6:00 de la tarde de este sábado 1 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 2 de agosto.

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Asimismo, se prohibirá la circulación de transporte de carga pesada, volquetas, buses y camiones en los alrededores del estadio General Santander durante la jornada.

La medida busca reforzar la seguridad durante los eventos programados en el marco de la Feria de Cúcuta, especialmente el concierto previsto para esta noche. Así las cosas, la Alcaldía aclaró que, hasta el momento, no se ha cancelado ninguna actividad ni se ha decretado toque de queda.

De igual forma, las autoridades anunciaron restricciones especiales con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. En ese sentido, el parrillero en motocicleta estará prohibido desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Durante ese mismo periodo también estará restringida la circulación de vehículos de carga pesada en la capital nortesantandereana. Además, confirmó que el 7 de agosto se declarará día sin carro en Cúcuta.

Acevedo explicó que estas medidas buscan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante los actos relacionados con la posesión presidencial.

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