Cúcuta reunirá el talento audiovisual juvenil del país en la tercera edición de ConexCine

Cúcuta volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine colombiano con la realización del Tercer Conex Cine, Festival Audiovisual Fedecajas, que se desarrollará del 23 al 26 de septiembre en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, evento organizado por Comfanorte y la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Fedecajas).

Durante el lanzamiento oficial, realizado en el colegio Comfanorte de Los Patios, los organizadores confirmaron que la convocatoria nacional recibió más de 500 producciones audiovisuales, de las cuales 45 fueron seleccionadas para integrar la muestra oficial que competirá por los principales reconocimientos del certamen.

Además de los galardones, los ganadores accederán a incentivos académicos, entre ellos becas otorgadas por universidades nacionales e internacionales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación de nuevos talentos del sector audiovisual.

El director administrativo de Comfanorte, Óscar Guillermo Gerardino Astier, destacó que el festival se ha consolidado como un espacio para descubrir nuevas voces del cine colombiano y fortalecer las industrias creativas.

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“Cada cortometraje recibido representa una historia, una mirada distinta y el esfuerzo de personas que creen en el poder del cine para transformar, inspirar y generar diálogo. Queremos que este escenario permita visibilizar el talento que existe en nuestra región y en todo el país”, afirmó.

El directivo señaló que la iniciativa responde al compromiso de la caja de compensación con la cultura y la formación artística, al considerar que invertir en estos espacios también significa abrir oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.



Incentivar el arte en los niños

Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedecajas, William Alzate Rincón, explicó que ConexCine nació con el propósito de convertir los teléfonos celulares, presentes hoy en la mayoría de los hogares colombianos, en herramientas para contar historias.

Indicó que el festival busca identificar futuros actores, directores, productores y guionistas que aún permanecen sin oportunidades para mostrar su trabajo.



