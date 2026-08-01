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Cúcuta reunirá el talento audiovisual juvenil del país en la tercera edición de ConexCine
Del 23 al 26 de septiembre, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero será escenario del Tercer ConexCine, Festival Audiovisual Fedecajas - Comfanorte.
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En el colegio de Comfanorte, en el municipio de Los Patios, se llevó a cabo el lanzamiento del Festival de Cine./Foto: Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Sábado, 1 de Agosto de 2026

Cúcuta volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine colombiano con la realización del Tercer Conex Cine, Festival Audiovisual Fedecajas, que se desarrollará del 23 al 26 de septiembre en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, evento organizado por Comfanorte y la Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Fedecajas).

Durante el lanzamiento oficial, realizado en el colegio Comfanorte de Los Patios, los organizadores confirmaron que la convocatoria nacional recibió más de 500 producciones audiovisuales, de las cuales 45 fueron seleccionadas para integrar la muestra oficial que competirá por los principales reconocimientos del certamen.

Además de los galardones, los ganadores accederán a incentivos académicos, entre ellos becas otorgadas por universidades nacionales e internacionales, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación de nuevos talentos del sector audiovisual.

El director administrativo de Comfanorte, Óscar Guillermo Gerardino Astier, destacó que el festival se ha consolidado como un espacio para descubrir nuevas voces del cine colombiano y fortalecer las industrias creativas.

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“Cada cortometraje recibido representa una historia, una mirada distinta y el esfuerzo de personas que creen en el poder del cine para transformar, inspirar y generar diálogo. Queremos que este escenario permita visibilizar el talento que existe en nuestra región y en todo el país”, afirmó.

El directivo señaló que la iniciativa responde al compromiso de la caja de compensación con la cultura y la formación artística, al considerar que invertir en estos espacios también significa abrir oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.


Incentivar el arte en los niños

Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedecajas, William Alzate Rincón, explicó que ConexCine nació con el propósito de convertir los teléfonos celulares, presentes hoy en la mayoría de los hogares colombianos, en herramientas para contar historias.

Indicó que el festival busca identificar futuros actores, directores, productores y guionistas que aún permanecen sin oportunidades para mostrar su trabajo.


 

Entre los jóvenes preseleccionados hay al menos una docena de trabajos de jóvenes de Norte de Santander/Foto: Cortesía


“Queremos descubrir ese talento que está escondido y brindarle la posibilidad de crecer. Quien gane no solo recibirá un premio económico, sino también becas de instituciones de educación superior, porque creemos que el arte puede abrir caminos diferentes para los jóvenes”, expresó.

Alzate agregó que esta apuesta pretende ofrecer alternativas de formación que contribuyan a alejar a niños y adolescentes de escenarios de violencia, consumo de drogas y otras problemáticas sociales mediante el desarrollo de capacidades creativas.

La directora de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano Cabrales, resaltó que el festival representa una nueva manera de acercar a niños y jóvenes a la cultura utilizando los lenguajes con los que hoy interactúan diariamente.

Según explicó, la producción audiovisual permite que los dispositivos móviles dejen de ser únicamente espacios de entretenimiento para convertirse en instrumentos de creación, memoria y construcción de identidad.

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“Los jóvenes también narran cuando producen contenido audiovisual. Allí cuentan quiénes son, cómo ven su territorio y preservan la historia y el patrimonio desde nuevas formas de expresión”, manifestó.

La funcionaria celebró que la biblioteca haya sido escogida como sede del encuentro, al considerar que el escenario fortalece su misión de promover la lectura, el arte, la cultura y el patrimonio regional.

Durante el acto también intervino el secretario de Educación de Los Patios, Ricardo Moisés Hernández, quien invitó a los estudiantes a aprovechar estos espacios para desarrollar su creatividad y proyectar una imagen positiva del departamento.

El funcionario destacó que las redes sociales y las plataformas digitales pueden convertirse en herramientas para transmitir mensajes con impacto social y abrir oportunidades profesionales a quienes hoy comienzan a producir contenidos desde sus instituciones educativas.

ConexCine reunirá durante cuatro días a realizadores, estudiantes, docentes, productores, jurados y gestores culturales de distintas regiones del país, consolidando a Cúcuta como escenario para el intercambio de experiencias y la promoción del cine colombiano.

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