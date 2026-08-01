Cúcuta reunirá el talento audiovisual juvenil del país en la tercera edición de ConexCine

“Queremos descubrir ese talento que está escondido y brindarle la posibilidad de crecer. Quien gane no solo recibirá un premio económico, sino también becas de instituciones de educación superior, porque creemos que el arte puede abrir caminos diferentes para los jóvenes”, expresó.
Alzate agregó que esta apuesta pretende ofrecer alternativas de formación que contribuyan a alejar a niños y adolescentes de escenarios de violencia, consumo de drogas y otras problemáticas sociales mediante el desarrollo de capacidades creativas.
La directora de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Tania Manzano Cabrales, resaltó que el festival representa una nueva manera de acercar a niños y jóvenes a la cultura utilizando los lenguajes con los que hoy interactúan diariamente.
Según explicó, la producción audiovisual permite que los dispositivos móviles dejen de ser únicamente espacios de entretenimiento para convertirse en instrumentos de creación, memoria y construcción de identidad.
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“Los jóvenes también narran cuando producen contenido audiovisual. Allí cuentan quiénes son, cómo ven su territorio y preservan la historia y el patrimonio desde nuevas formas de expresión”, manifestó.
La funcionaria celebró que la biblioteca haya sido escogida como sede del encuentro, al considerar que el escenario fortalece su misión de promover la lectura, el arte, la cultura y el patrimonio regional.
Durante el acto también intervino el secretario de Educación de Los Patios, Ricardo Moisés Hernández, quien invitó a los estudiantes a aprovechar estos espacios para desarrollar su creatividad y proyectar una imagen positiva del departamento.
El funcionario destacó que las redes sociales y las plataformas digitales pueden convertirse en herramientas para transmitir mensajes con impacto social y abrir oportunidades profesionales a quienes hoy comienzan a producir contenidos desde sus instituciones educativas.
ConexCine reunirá durante cuatro días a realizadores, estudiantes, docentes, productores, jurados y gestores culturales de distintas regiones del país, consolidando a Cúcuta como escenario para el intercambio de experiencias y la promoción del cine colombiano.
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