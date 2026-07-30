Estudiantes en Doña Nidia esperan nuevas aulas tras años de deterioro

Responde la Secretaría de Educación
César Rojas, secretario de Educación de Cúcuta, aseguró que en la mencionada sede se han invertido importantes recursos desde finales del año pasado hasta la actualidad.
“Hemos hecho inversiones con recursos propios y de cooperantes, como GIZ y el Consejo Noruego. En este sentido, hemos entregado tres baterías sanitarias, inaugurado un aula de sistemas, un comedor escolar y también construimos un sendero de acceso a las aulas para que los niños no se ensucien al ingresar a los salones”, afirmó el jefe de la dependencia.
En cuanto a los salones deteriorados, el funcionario destacó que estos permanecen inhabilitados con cinta amarilla y señaló que los estudios y diseños para las nuevas aulas están listos desde hace un mes.
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Según afirmó el secretario, estos estudios se realizaron con recursos del municipio, con un costo cercano a los 45 millones de pesos.
Adicionalmente, expresó que la Alcaldía apropió un presupuesto participativo de 450 millones de pesos para demoler las aulas de madera y construir tres salones nuevos.
Sobre estos recursos, sostuvo que esperan recibirlos entre septiembre y octubre para iniciar la etapa contractual y, de esta manera, entregar las nuevas aulas entre finales de este año y comienzos del próximo.
Mientras tanto, informó que los estudiantes están recibiendo clases en aulas móviles entregadas por un cooperante.
Finalmente, el funcionario señaló que esta información ya fue puesta en conocimiento de los líderes sociales del barrio.
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