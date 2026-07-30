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Estudiantes en Doña Nidia esperan nuevas aulas tras años de deterioro
La Secretaría de Educación de Cúcuta ofreció detalles sobre las obras que ya se han adelantado y las que siguen para esta institución educativa.
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Escuela - Doña Nidia
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 30 de Julio de 2026

En el barrio Doña Nidia de Cúcuta, los habitantes sienten inconformidad por el mal estado en el que se encuentran algunas aulas de la Institución Educativa Colegio Rafael Uribe Uribe, sede Doña Nidia.

Según explicaron los residentes, en este plantel educativo hay ocho salones construidos en madera que desde hace varios años presentan deterioro en su estructura, especialmente en el suelo y en los pasillos de acceso.

“Los salones fueron construidos por una ONG en 2013, tras una ola invernal que afectó a gran parte de la población. Sin embargo, con el paso de los años se fueron deteriorando y ahora los alumnos deben recibir clases hacinados en otras aulas”, explicó Vladimir Salazar, líder social de la comuna 8.

Asimismo, madres de familia expusieron que, aunque estos espacios ya no son utilizados por los estudiantes, la humedad en la madera ha ocasionado malos olores y malestar dentro de la institución educativa.

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Según recalcaron los líderes sociales, esta situación afecta a cerca de 1.000 niños que estudian allí. También comentaron que, pese a que la comunidad ganó un presupuesto participativo en 2024, no se han evidenciado mejoras relacionadas con las aulas.

“Hace dos años nos ganamos un presupuesto participativo de 400 millones de pesos que íbamos a destinar al mejoramiento de las aulas. En ese momento, la Secretaría de Educación nos dijo que primero debían hacer unos estudios y diseños y que los realizarían con sus propios recursos, pero hasta el día de hoy no conocemos que se hayan adelantado”, detalló Salazar.

Los salones de madera están inhabilitados desde hace años.
Los salones de madera están inhabilitados desde hace años.
La humedad en la madera ha ocasionado malos olores y malestar dentro de la institución educativa
La humedad en la madera ha ocasionado malos olores y malestar dentro de la institución educativa
Tres nuevos salones serán inaugurados en esta sede.
Tres nuevos salones serán inaugurados en esta sede.

 

Responde la Secretaría de Educación

César Rojas, secretario de Educación de Cúcuta, aseguró que en la mencionada sede se han invertido importantes recursos desde finales del año pasado hasta la actualidad.

“Hemos hecho inversiones con recursos propios y de cooperantes, como GIZ y el Consejo Noruego. En este sentido, hemos entregado tres baterías sanitarias, inaugurado un aula de sistemas, un comedor escolar y también construimos un sendero de acceso a las aulas para que los niños no se ensucien al ingresar a los salones”, afirmó el jefe de la dependencia.  

En cuanto a los salones deteriorados, el funcionario destacó que estos permanecen inhabilitados con cinta amarilla y señaló que los estudios y diseños para las nuevas aulas están listos desde hace un mes.

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Según afirmó el secretario, estos estudios se realizaron con recursos del municipio, con un costo cercano a los 45 millones de pesos.

Adicionalmente, expresó que la Alcaldía apropió un presupuesto participativo de 450 millones de pesos para demoler las aulas de madera y construir tres salones nuevos.

Sobre estos recursos, sostuvo que esperan recibirlos entre septiembre y octubre para iniciar la etapa contractual y, de esta manera, entregar las nuevas aulas entre finales de este año y comienzos del próximo.

Mientras tanto, informó que los estudiantes están recibiendo clases en aulas móviles entregadas por un cooperante.

Finalmente, el funcionario señaló que esta información ya fue puesta en conocimiento de los líderes sociales del barrio.

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