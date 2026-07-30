Estudiantes en Doña Nidia esperan nuevas aulas tras años de deterioro

En el barrio Doña Nidia de Cúcuta, los habitantes sienten inconformidad por el mal estado en el que se encuentran algunas aulas de la Institución Educativa Colegio Rafael Uribe Uribe, sede Doña Nidia.

Según explicaron los residentes, en este plantel educativo hay ocho salones construidos en madera que desde hace varios años presentan deterioro en su estructura, especialmente en el suelo y en los pasillos de acceso.

“Los salones fueron construidos por una ONG en 2013, tras una ola invernal que afectó a gran parte de la población. Sin embargo, con el paso de los años se fueron deteriorando y ahora los alumnos deben recibir clases hacinados en otras aulas”, explicó Vladimir Salazar, líder social de la comuna 8.

Asimismo, madres de familia expusieron que, aunque estos espacios ya no son utilizados por los estudiantes, la humedad en la madera ha ocasionado malos olores y malestar dentro de la institución educativa.

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Según recalcaron los líderes sociales, esta situación afecta a cerca de 1.000 niños que estudian allí. También comentaron que, pese a que la comunidad ganó un presupuesto participativo en 2024, no se han evidenciado mejoras relacionadas con las aulas.

“Hace dos años nos ganamos un presupuesto participativo de 400 millones de pesos que íbamos a destinar al mejoramiento de las aulas. En ese momento, la Secretaría de Educación nos dijo que primero debían hacer unos estudios y diseños y que los realizarían con sus propios recursos, pero hasta el día de hoy no conocemos que se hayan adelantado”, detalló Salazar.