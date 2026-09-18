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Falleció Miguel Méndez Camacho: reconocido académico, escritor y gestor cultural cucuteño
Méndez fue decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado durante 18 años.
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crojas
Falleció Miguel Méndez Camacho: reconocido académico, escritory gestor cultural cucuteño
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Viernes, 18 de Septiembre de 2026

El sector académico y cultural lamenta el fallecimiento de Miguel Méndez Camacho, reconocido académico, poeta, escritor y abogado cucuteño, quien durante 18 años estuvo al frente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia.

La institución confirmó su fallecimiento y destacó la trayectoria de Méndez Camacho, quien se desempeñó como decano de esta facultad entre 1991 y 2009.

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Uno de sus principales legados en la promoción de la literatura fue la creación de la colección de poesía ‘Un Libro por Centavo’, publicada desde 2003. La iniciativa reúne obras de poetas colombianos y de otros países y supera las 150 ediciones, con distribución gratuita.

Méndez Camacho también impulsó diferentes espacios para la promoción de la literatura. Fue fundador del Concurso Universitario Nacional de Cuento Corto y Poesía, el Concurso de Poesía Eduardo Cote Lamus y el Concurso de Cuento Jorge Gaitán Durán.

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Como escritor, publicó libros de poesía, crónicas y reportajes, además de la novela ‘Malena’. También hizo parte del grupo poético La Generación sin Nombre, fue presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación (Afacom), diplomático en Buenos Aires, gerente de Procultura y director de la Colección de Clásicos de la Literatura Colombiana.

Su fallecimiento deja un vacío en los ámbitos académico, literario y cultural, donde desarrolló durante décadas una labor dedicada a la formación y a la promoción de la poesía y la literatura.

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