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¡Fuerza, Lucas! El pequeño será operado de corazón abierto este lunes en Bucaramanga
El pequeño de siete años fue llevado al quirófano de la Fundación Cardiovascular rodeado del apoyo de su familia.
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practicanteweb
Lucas Murillo será operado de corazón abierto este lunes en Bucaramanga
Colprensa
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La historia médica de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años nativo de la región que movilizó la atención del país tras difundir un dramático llamado de auxilio por su condición de salud, alcanzó este lunes 21 de septiembre un momento esperado y decisivo paso hacia su recuperación.

Hacia las 8:30 de la mañana, el menor fue ingresado al quirófano de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga para ser sometido a una delicada cirugía de corazón abierto.

La determinación de intervenir quirúrgicamente al pequeño fue tomada por la junta médica de la institución tras evaluar los resultados del último cateterismo y una serie de mediciones especializadas.

Los especialistas concluyeron que la operación representa el paso idóneo en el tratamiento de la cardiopatía congénita que padece, condición por la cual cuenta únicamente con medio corazón funcional.

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El emotivo reencuentro con sus ocho hermanos llegados desde Cúcuta

Antes de la cita en el quirófano, la familia vivió momentos de profunda carga emocional. Durante el fin de semana, los ocho hermanos de Lucas viajaron desde Cúcuta hacia la capital santandereana para reencontrarse con él tras dos semanas de separación física. Los niños compartieron horas de juego y diálogo en la terraza de la clínica, en un encuentro organizado por sus padres para llenarlo de ánimo.

Tras la emotiva despedida, sus hermanos retornaron a la capital nortesantandereana, mientras sus padres, Andrea García y su esposo, permanecieron en el centro médico.

La familia preparó psicológicamente a Lucas desde la fe y la consciencia de su estado. “Está bien, alegre, contento, dispuesto. Hemos estado poco a poco diciéndole lo que va a pasar, que puede suceder incluso la muerte, que se puede convertir en un angelito también”, compartió su madre en entrevistas previas.

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Especialistas internacionales y los altos riesgos de la intervención

En un video difundido por la familia en la mañana de la cirugía, el propio Lucas envió un mensaje de gratitud a los colombianos: “Hola, yo soy Lucas Francesco Murillo García y hoy ya me van a operar, hoy ya es lunes, hoy ya es 21 de septiembre y gracias por apoyarme, necesito de su oración”.

La cirugía cardiovascular es catalogada de alta complejidad y conlleva riesgos severos, tales como complicaciones en la instauración de una nueva circulación sanguínea o afectaciones neurológicas. Por esta razón, el procedimiento cuenta con el acompañamiento en sala de médicos e investigadores procedentes de Estados Unidos, quienes apoyan al equipo de la Fundación Cardiovascular.

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El llamado nacional que agilizó su traslado asistido

La travesía médica de Lucas tomó dimensión nacional semanas atrás, cuando grabó un video dirigido al presidente Abelardo de la Espriella manifestando el temor por su vida y pidiendo gestión ante el sistema sanitario para evaluar un eventual trasplante de órgano.

La respuesta gubernamental derivó en la intervención de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y la Nueva EPS, gestionando el despliegue de un avión ambulancia dispuesto por la Fundación Cardiovascular que trasladó a Lucas desde Cúcuta el pasado 1 de septiembre.

Tras tres semanas de rigurosos exámenes, la junta descartó por el momento el trasplante inmediato, dando paso a esta cirugía de corazón abierto mientras todo el país permanece a la espera de los partes médicos sobre su evolución.

Tomado de El Colombiano.

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