¡Fuerza, Lucas! El pequeño será operado de corazón abierto este lunes en Bucaramanga

La historia médica de Lucas Francesco Murillo García, el niño de siete años nativo de la región que movilizó la atención del país tras difundir un dramático llamado de auxilio por su condición de salud, alcanzó este lunes 21 de septiembre un momento esperado y decisivo paso hacia su recuperación.

Hacia las 8:30 de la mañana, el menor fue ingresado al quirófano de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga para ser sometido a una delicada cirugía de corazón abierto.

La determinación de intervenir quirúrgicamente al pequeño fue tomada por la junta médica de la institución tras evaluar los resultados del último cateterismo y una serie de mediciones especializadas.

Los especialistas concluyeron que la operación representa el paso idóneo en el tratamiento de la cardiopatía congénita que padece, condición por la cual cuenta únicamente con medio corazón funcional.

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El emotivo reencuentro con sus ocho hermanos llegados desde Cúcuta

Antes de la cita en el quirófano, la familia vivió momentos de profunda carga emocional. Durante el fin de semana, los ocho hermanos de Lucas viajaron desde Cúcuta hacia la capital santandereana para reencontrarse con él tras dos semanas de separación física. Los niños compartieron horas de juego y diálogo en la terraza de la clínica, en un encuentro organizado por sus padres para llenarlo de ánimo.

Tras la emotiva despedida, sus hermanos retornaron a la capital nortesantandereana, mientras sus padres, Andrea García y su esposo, permanecieron en el centro médico.

La familia preparó psicológicamente a Lucas desde la fe y la consciencia de su estado. “Está bien, alegre, contento, dispuesto. Hemos estado poco a poco diciéndole lo que va a pasar, que puede suceder incluso la muerte, que se puede convertir en un angelito también”, compartió su madre en entrevistas previas.

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