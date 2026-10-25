¿Mito o realidad? El temor que rodea a los gatos durante Halloween

Cada octubre, los gatos vuelven a ocupar un lugar protagónico en el imaginario de Halloween. Especialmente los de pelaje negro o blanco, quienes son asociados a ritos, supersticiones o estigmas.

Estas raíces históricas se han mantenido en la cultura popular. Sin embargo, detrás de las creencias persiste una pregunta: ¿existen pruebas de que estos animales enfrenten riesgos particulares durante esta temporada o se trata de un temor alimentado a través de los años?

Para entrar en contexto, el padre Jesús Fajardo, sacerdote de la diócesis de Cúcuta y delegado de la pastoral infantil, explica que originalmente, Halloween era una fiesta católica. Su nombre proviene del inglés “All Hallows Even”, que se traduce como la víspera de Todos los Santos. Por ende, se celebra en la noche del 31 de octubre por ser, justamente, el día anterior a la solemnidad de Todos los Santos.

Según Fajardo, con el tiempo, esta celebración en honor a la santidad fue corrompida, transformada o influenciada por religiones célticas. Estas religiones centraron su atención en la época del año (el final del otoño y la cercanía del invierno), un periodo con días más fríos, oscuros y noches más largas, lo que favoreció la concepción de la oscuridad, el mal y lo malign.

Para el sacerdote, esta transformación también contribuyó a que los gatos, especialmente los de pelaje negro, fueran asociados con lo maligno. Su comportamiento nocturno, el brillo de sus ojos y su color se mezclaron con las supersticiones que se extendieron en distintas épocas de la historia europea.

Lea aquí: Todo listo para la elección del Comité permanente de Estratificación Socioeconómica de Cúcuta

“Una cosa es que un gato negro represente algo en la cultura y otra que verdaderamente esté ligado al mal”, explica Fajardo, quien observa que, desde la perspectiva católica, estos animales son criaturas de Dios y deben ser respetados como parte de la creación.

El sacerdote también hizo un llamado a distinguir entre los símbolos y las creencias supersticiosas. A su juicio, la fe no debe sustentarse en talismanes ni en prácticas que atribuyan poderes sobrenaturales a los animales, sino en la relación con Dios y en el cuidado de la creación

. Desde esa perspectiva, insiste en que la responsabilidad del ser humano no es dominar arbitrariamente a otros seres vivos, sino administrar y proteger la naturaleza.

Por ello, cuestiona las prácticas que normalizan la violencia contra los animales y alienta a las familias a vivir esta fecha en un ambiente de convivencia y respeto. Incluso, invita a recuperar el sentido religioso de la víspera de Todos los Santos mediante iniciativas como Holywins, una celebración que propone disfrazarse de santos y personajes que representen valores cristianos.

Entre las creencias y los casos de maltrato

Más allá de las interpretaciones religiosas, quienes alimentan y protegen gatos en condición de calle en Cúcuta advierten que el abandono y la exposición a distintas formas de violencia son problemas que persisten durante todo el año. Una persona que lleva más de una década pendiente de gatos del Teatro de Atalaya revela que, aunque prefiere mantener su identidad en reserva y no hacer demasiado visible el lugar donde permanecen los animales, ha presenciado situaciones de abandono y ha encontrado gatos muertos o gravemente heridos.

Uno de esos casos es el de una gata pequeña que había sido rescatada junto con otros cachorros y fue encontrada muerta pocas horas después de que una vecina alertara sobre su presencia. La causa de su muerte no pudo establecerse. También recordó un episodio en el que una gata negra fue atacada por uno de los perros que una mujer llevaba sueltos.

Conozca: Cúcuta ofrece incentivos tributarios para impulsar la vivienda, atraer empresas y generar empleo

Según su testimonio, el animal murió pese a los intentos por salvarlo y, aunque se emprendieron acciones legales, no conoció resultados efectivos. El rescatista señala que ha visto como los gatos negros y blancos desaparecen durante la temporada de Halloween, así como ha escuchado relatos sobre posibles sacrificios.

Sin embargo, reconoce que no siempre existen pruebas para establecer qué ocurrió con los animales desaparecidos o determinar si estos hechos están relacionados con rituales. Su testimonio refleja una preocupación concreta: la vulnerabilidad de los gatos que viven en espacios abandonados o dependen de la ayuda ocasional de la comunidad.

No debemos olvidar que los gatos entre los egipcios eran apreciados, tanto, que, según Heródoto, cuando una casa se incendiaba, la gente se preocupaba primero de rescatar a sus gatos y después apagaba el fuego.

Cuando moría un gato de la familia, los habitantes de la casa realizaban los mismos rituales de duelo que para un miembro humano de la familia y se les momificaba en los mejores lienzos, según la Enciclopedia de la Historia del Mundo. Pero en cambio, en la Edad Media, como lo reseña esa misma fuente, el gato, especialmente el negro, tenía una percepción demoníaca entre la gente.

Adopción responsable La protección de los gatos no debe limitarse a octubre ni concentrarse exclusivamente en el color de su pelaje. Aunque no cuentan con información que permita confirmar sacrificios de gatos durante Halloween en Cúcuta, sí advierten sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención durante esta temporada.

Para Adive Maldonado, del albergue Maltrato Cero Cúcuta, quien cuenta con varias décadas dedicada a esta labor en la ciudad, señala que los rumores sobre los gatos negros también evidencian la persistencia de supersticiones y la falta de información. Por ello, recomienda verificar cuidadosamente las condiciones de quienes solicitan adoptar, conocer quiénes convivirán con el animal y comprobar que el hogar pueda garantizarle bienestar y seguridad.

No se lo pierda: Cúcuta estrena monumento a Camilo Daza, precursor de la aviación en Colombia

En esa misma línea, Isabel Escalante, del refugio Katnino, dice que en octubre aumenta la precaución en los procesos de adopción de gatos negros y blancos. Aunque evita entregarlos durante este mes cuando es posible, aclara que esto no significa asumir que quienes los solicitan tengan malas intenciones.

“Se hace una muy buena entrevista y formulario de adopción, que se hace normalmente, pero en este caso se tiene más precaución con este tipo de gaticos”, explicó Escalante.

Además, agrega que las solicitudes insistentes por gatos negros durante esta época pueden llamar la atención, aunque cada caso es evaluado de manera individual. Aparte de las entrevistas, algunos rescatistas como Maldonado, adelantan visitas previas y de seguimiento para conocer las condiciones en las que vivirán los animales.

La prioridad, coinciden, es que los gatos lleguen a hogares responsables y no terminen nuevamente abandonados o expuestos al maltrato. La recomendación, por tanto, no es rechazar automáticamente a quienes quieran adoptar un gato negro o blanco durante octubre, sino extremar los filtros y garantizar que cada adopción sea responsable y segura.

Más allá del mito

Aunque las historias sobre rituales y sacrificios forman parte de las preocupaciones que reaparecen cada Halloween, no hay datos que permitan soportar estos hechos. Sin embargo, persiste la necesidad de fortalecer la tenencia responsable, la esterilización, la adopción segura y la denuncia de cualquier caso de maltrato animal con información verificable.

Leyes que protegen a los animales en Colombia

En Colombia existen varias normas que protegen a los animales y sancionan el maltrato. La Ley 84 de 1989 estableció el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, mientras que la Ley 1774 de 2016 los reconoció como seres sintientes y convirtió el maltrato grave en un delito.

La Ley 2054 de 2020 reforzó las medidas frente al abandono y la protección de animales de compañía. A estas se suma la Ley Ángel (2455 de 2025), que fortaleció las sanciones por maltrato y estableció nuevas medidas para proteger a los animales víctimas de estos hechos.

También existen normas específicas, como la Ley 1638 de 2013, que prohibió el uso de animales silvestres en circos, y la Ley Kiara (2480 de 2025), que estableció reglas para los servicios de cuidado de animales de compañía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .